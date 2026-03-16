सोना 5000 डॉलर के नीचे, चांदी भी फिसली, युद्ध की आग से चमक फीकी, क्या आगे और गिरेगा भाव?

Gold Rate Today 16 March: सुबह के कारोबार में स्पॉट गोल्ड 0.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,986.34 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी में 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 80.03 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

Gold Rate Today 16 March: मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर लिया है। सप्ताहांत में हुए हमलों में तेल के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। इस भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर सोने की कीमतों पर देखने को मिला है। सिंगापुर में सुबह के कारोबार में स्पॉट गोल्ड 0.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,986.34 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी में 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 80.03 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। प्लैटिनम और पैलेडियम में भी गिरावट दर्ज की गई।

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ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक कारोबार की शुरुआत में ही सोने की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। यह लगातार दूसरा साप्ताहिक गिरावट है, जिसने सोने को 5,000 डॉलर प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे खींच लिया है।

ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर असर सोने की कीमतों पर कुछ और फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे युद्ध के चलते बढ़ती ऊर्जा कीमतों और मुद्रास्फीति की आशंकाओं ने इस बात की संभावना लगभग समाप्त कर दी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करेंगे। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल तब आया, जब अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र पर हमला किया और उसके जवाब में ईरान ने विभिन्न अरब देशों पर हमले किए।

सोने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म आउटलुक कारोबारियों का मानना है कि इस सप्ताह होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना अब लगभग समाप्त हो गई है। उधार लेने की अधिक लागत आमतौर पर कीमती धातुओं पर दबाव डालती है, क्योंकि वे ब्याज नहीं देती हैं। हालांकि, निकट अवधि में बढ़ती तेल कीमतें सोने पर दबाव डाल सकती हैं, लेकिन स्टैगफ्लेशन (मंदी के साथ उच्च मुद्रास्फीति) की आशंकाएं निवेशकों को लंबी अवधि में सोने की ओर रुख करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, क्योंकि यह मूल्य के बेहतर संरक्षक के रूप में देखा जाता है।

सोने के आयात मूल्य पर राहत केंद्र सरकार ने सोने की आयात आधार कीमत में कटौती कर दी है। नई दर के अनुसार अब सोने की आयात आधार कीमत 1664 डॉलर प्रति 10 ग्राम से घटकर 1652 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गई है। सरकार के इस फैसले से ज्वैलर्स, सोना व्यापारियों और ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है।

घरेलू कीमतों पर पड़ सकता है असर हाल के दिनों में वैश्विक बाजार में कीमतों और रुपये में उतार-चढ़ाव के कारण सोने का आयात महंगा हो रहा था। कीमत घटने से आयातकों की लागत कम हो सकती है, जिसका असर बाजार में सोने के दाम पर भी पड़ सकता है। ज्वैलर्स और सोना कारोबारी नई कीमत के आधार पर अपने दामों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि इसी कीमत के आधार पर कर तय किया जाता है।