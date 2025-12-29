गरीबों का सोना, गरीबों से हुआ दूर, चांदी पहली बार 80 डॉलर के पार

संक्षेप: Gold Silver Price Today: चांदी, जिसे गरीबों का सोना माना जाता था, अब उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। औद्योगिक मांग और सप्लाई में कमी के चलते इसकी कीमतों में वृद्धि हुई है। जानिए इस वृद्धि के पीछे के कारण और भविष्य की संभावनाएं।

गरीबों का सोना कही जाने वाली चांदी, आज गरीबों की पहुंच से काफी दूर हो गई है। सप्लाई में कमी, मजबूत औद्योगिक मांग और अमेरिकी ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के चलते सोमवार को चांदी की कीमत 80 डॉलर प्रति औंस से ऊपर चढ़ गई, और प्लैटिनम भी एक नया रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

रॉयटर्स के अनुसार 28 दिसंबर को स्पॉट गोल्ड 0.1% गिरकर 4,527.79 डॉलर प्रति औंस पर था, पिछले सत्र में यह 4,549.71 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। फरवरी डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने के फ्यूचर्स 4,553.10 डॉलर/औंस पर स्थिर रहे। अमेरिकी डॉलर बुधवार को प्राप्त दो-महीने के निचले स्तर के आसपास ही बना हुआ था।

स्पॉट सिल्वर 3.8% बढ़कर 82.15 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, इससे पहले सत्र में यह 83.62 डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर को छू गई थी।

साल की शुरुआत से अब तक चांदी में 181% की बढ़ोतरी हुई है, जो सोने से कहीं आगे है, और 80 डॉलर के स्तर को पार कर गई है। इसे अमेरिकी महत्वपूर्ण खनिज सूची में शामिल किया जाना, आपूर्ति में कमी, और बढ़ती औद्योगिक व निवेश मांग के बीच कम स्टॉक ने इसे बढ़ावा दिया है।

स्पॉट प्लैटिनम 0.8% गिरकर 2,429.10 डॉलर प्रति औंस पर था, इससे पहले दिन में यह 2,478.50 डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, जबकि पैलेडियम 0.1% बढ़कर 2,003.83 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। (बेंगलुरु में ईशान अरोड़ा द्वारा रिपोर्टिंग; रश्मि ऐच द्वारा संपादन)

चांदी क्यों बनी 'सुपरस्टार'? 1. औद्योगिक मांग में उछाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और सेमीकंडक्टर उद्योगों में चांदी का इस्तेमाल बढ़ने से कीमतों में आग लग गई। अब वैश्विक चांदी मांग का करीब 60% उद्योगों से आ रहा है।

2. सेंट्रल बैंकों की सोने की होड़ वैश्विक अनिश्चितता के बीच केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, जिससे सोने को लगातार समर्थन मिला। सोने को कई कारकों का मिश्रण मददगार रहा है, जिसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती और और छूट की उम्मीदें, भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों से मजबूत मांग क्योंकि देश अमेरिकी प्रतिभूतियों और डॉलर से दूर जाना चाहते हैं, और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों में बढ़ती होल्डिंग्स शामिल हैं।

3. कमजोर डॉलर और ब्याज दर कटौती अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें घटाने के संकेतों ने निवेशकों को सेफ हैवन (सुरक्षित निवेश) की ओर धकेला। MCX पर गोल्ड-सिल्वर को सीधा फायदा हुआ।विशेषज्ञों का अनुमान: