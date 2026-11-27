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Gold Price Prediction: सोने की कीमतों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) की ओर से ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी की आशंका के बीच अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल एक्सपर्ट अलास्डेयर मैकलियोड (Alasdair Macleod) ने सोने को लेकर बड़ा अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि अगले 6 महीनों में सोने की कीमत 8,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। भारतीय रुपये में इसकी कीमत करीब 2.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम होगी। हालांकि, मैकलियोड का मानना है कि सोने में आने वाली इस तेजी की असली वजह सिर्फ सोने की कीमत बढ़ना नहीं होगी, बल्कि अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना भी इसकी बड़ी वजह बन सकता है।

सोना नहीं, डॉलर की कमजोरी होगी असली वजह टॉप ऑफ माइन पॉडकास्ट पर देवन मुरुगन से बातचीत में मैकलियोड ने कहा कि अगर सोने की कीमत 8,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोना ही महंगा हो गया है। बल्कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिर गई है। उनके मुताबिक, ज्यादातर निवेशक इस बात को समझ नहीं पाते और सोने की कीमतों में तेजी या गिरावट को सिर्फ ब्याज दरों से जोड़कर देखते हैं।

निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं मैकलियोड? मैकलियोड ने निवेशकों को सलाह दी है कि उन्हें सोने की असली वैल्यू समझनी चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा आर्थिक माहौल में सिर्फ ब्याज दरों में बदलाव देखकर सोने में निवेश को लेकर फैसला करना सही नहीं है। उन्होंने अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था में बढ़ते जोखिमों की ओर भी इशारा किया। उनके मुताबिक, अमेरिका में लोगों की बचत में फिजिकल गोल्ड की हिस्सेदारी काफी कम है। वहीं, शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट यानी बियर मार्केट आने का खतरा हो सकता है। मैकलियोड का मानना है कि अगर बाजार में नकदी की कमी होती है, तो निवेशक पैसा जुटाने के लिए शेयर और दूसरी संपत्तियां बेच सकते हैं। इससे बाजार में दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने निवेशकों को कर्ज से जुड़े जोखिमों से सावधान रहने और फिजिकल गोल्ड यानी असली सोने में निवेश पर विचार करने की सलाह दी है।

ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व के सामने चुनौती मैकलियोड के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। उसे डॉलर की वैल्यू बचाने और देश की फाइनेंशियल कंडीशन को संभालने के बीच फैसला करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ता है, तो फेड बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए कदम उठा सकता है। लेकिन ऐसा करने से डॉलर पर दबाव पड़ सकता है और उसकी वैल्यू कमजोर हो सकती है।