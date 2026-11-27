6 महीने में ₹2.39 लाख के पार जा सकता है सोना? इस अर्थशास्त्री की निवेशकों को बड़ी सलाह
मुख्य बातें
- टॉप ऑफ माइन पॉडकास्ट पर देवन मुरुगन से बातचीत में मैकलियोड ने कहा कि अगर सोने की कीमत 8,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोना ही महंगा हो गया है
- बल्कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिर गई है
Gold Price Prediction: सोने की कीमतों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) की ओर से ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी की आशंका के बीच अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल एक्सपर्ट अलास्डेयर मैकलियोड (Alasdair Macleod) ने सोने को लेकर बड़ा अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि अगले 6 महीनों में सोने की कीमत 8,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। भारतीय रुपये में इसकी कीमत करीब 2.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम होगी। हालांकि, मैकलियोड का मानना है कि सोने में आने वाली इस तेजी की असली वजह सिर्फ सोने की कीमत बढ़ना नहीं होगी, बल्कि अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना भी इसकी बड़ी वजह बन सकता है।
सोना नहीं, डॉलर की कमजोरी होगी असली वजह
टॉप ऑफ माइन पॉडकास्ट पर देवन मुरुगन से बातचीत में मैकलियोड ने कहा कि अगर सोने की कीमत 8,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोना ही महंगा हो गया है। बल्कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिर गई है। उनके मुताबिक, ज्यादातर निवेशक इस बात को समझ नहीं पाते और सोने की कीमतों में तेजी या गिरावट को सिर्फ ब्याज दरों से जोड़कर देखते हैं।
निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं मैकलियोड?
मैकलियोड ने निवेशकों को सलाह दी है कि उन्हें सोने की असली वैल्यू समझनी चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा आर्थिक माहौल में सिर्फ ब्याज दरों में बदलाव देखकर सोने में निवेश को लेकर फैसला करना सही नहीं है। उन्होंने अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था में बढ़ते जोखिमों की ओर भी इशारा किया। उनके मुताबिक, अमेरिका में लोगों की बचत में फिजिकल गोल्ड की हिस्सेदारी काफी कम है। वहीं, शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट यानी बियर मार्केट आने का खतरा हो सकता है। मैकलियोड का मानना है कि अगर बाजार में नकदी की कमी होती है, तो निवेशक पैसा जुटाने के लिए शेयर और दूसरी संपत्तियां बेच सकते हैं। इससे बाजार में दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने निवेशकों को कर्ज से जुड़े जोखिमों से सावधान रहने और फिजिकल गोल्ड यानी असली सोने में निवेश पर विचार करने की सलाह दी है।
ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व के सामने चुनौती
मैकलियोड के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। उसे डॉलर की वैल्यू बचाने और देश की फाइनेंशियल कंडीशन को संभालने के बीच फैसला करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ता है, तो फेड बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए कदम उठा सकता है। लेकिन ऐसा करने से डॉलर पर दबाव पड़ सकता है और उसकी वैल्यू कमजोर हो सकती है।
कैसे 2.39 लाख रुपये पहुंचेगी 10 ग्राम सोने की कीमत?
मैकलियोड के 8,000 डॉलर प्रति औंस के अनुमान के आधार पर भारतीय रुपये में सोने की कीमत करीब 2.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो सकती है। इसकी गणना के मुताबिक, अगर 1 डॉलर की कीमत 92.97 रुपये मानी जाए, तो 1 ट्रॉय औंस सोने का भाव करीब 7,43,760 रुपये होगा। इस हिसाब से 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग 23,912 रुपये और 10 ग्राम की कीमत करीब 2,39,124 रुपये बैठेगी। हालांकि, यह केवल अनुमानित गणना है। इसमें भारत में लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और अन्य लोकल खर्च शामिल नहीं हैं। बता दें कि अमेरिका में महंगाई भी फेडरल रिजर्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। 25 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में अमेरिकी PCE महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 3.8 फीसदी हो गई, जबकि कोर PCE महंगाई दर 3.3 फीसदी पर पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार, फेडरल रिजर्व की 8-9 दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई थी।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें