Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold may cross 15000 rupee mark in 2026 says Goldman Sachs Group
2026 में 150000 के पार जाएगा सोना! महज एक महीने में 8 हजार रुपये बढ़ा भाव

2026 में 150000 के पार जाएगा सोना! महज एक महीने में 8 हजार रुपये बढ़ा भाव

संक्षेप:

Gold Price Today: नए साल पर सोना कहां जाएगा निवेशकों के मन में यह एक बड़ा सवाल है। Goldman Sachs Group ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सोने की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिलेगी।

Dec 20, 2025 10:19 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Price Today: नए साल पर सोना कहां जाएगा निवेशकों के मन में यह एक बड़ा सवाल है। Goldman Sachs Group ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सोने की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिलेगी। बता दें, 2025 का साल के लिए शानदार रहा है। इस दौरान गोल्ड का रेट नए रिकॉर्ड्स बनाने में सफल रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कितना जाएगा भाव?

ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के अनुसार सोने का भाव अगले साल नई ऊंचाईयों पर पहुंचने में सफल रहा है। Goldman Sachs Group की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सोने का भाव 4900 डॉलर प्रति आउंस यानी 155000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड के लिहाज से 2026 का साल भी शानदार रहेगा।

ये भी पढ़ें:6 महीने में किया पैसा डबल, 5% उछला स्टॉक, कीमत फिर 150 रुपये से कम

इस समय क्या चल रहा है भाव?

Ibjarates की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट सोमवार 131779 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, चांदी का भाव 2 लाख रुपये के पार हो गया। शुक्रवार को चांदी का रेट 200067 रुपये प्रति किलोग्राम था। एक तरफ चांदी की कीमतों में तेजी आई है। तो वहीं गोल्ड की कीमतों में बीते दो दिन में गिरावट आई है।

8000 रुपये मंहगा हुआ सोना

24 कैरेट गोल्ड का भाव 19 नवंबर 2025 को 123448 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। शुक्रवार को शाम को यह 131779 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। यानी महज एक महीने में कीमतों में 8000 रुपये का इजाफा हुआ है।

ये भी पढ़ें:SME IPO की डिमांड में कमी, 2 दिन में महज 23% ही भरा, GMP भी जीरो

चांदी का दाम 48000 रुपये बढ़ा

19 नवंबर 2025 को एक किलो चांदी का भाव 158120 रुपये प्रति किलोग्राम था। जोकि शुक्रवार की शाम को 200067 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में चांदी की कीमतों में करीब 48000 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हो चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने की कीमतों में तेजी के पीछे कई वजहें होती हैं। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर सोने और चांदी में इंवेस्टमेंट की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold Gold Rate Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।