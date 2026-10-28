अभी और सस्ता हो सकता है सोना, दिवाली से पहले ज्वेलर्स ने भी रोकी खरीदारी, जानें वजह

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इस साल दिवाली 8 नवंबर को है। ऐसे में ज्वेलर्स को उम्मीद है कि त्योहारों के दौरान मांग में तेजी आ सकती है।

सोने की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद भारतीय ज्वेलर्स खरीदारी में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सोना और सस्ता हो सकता है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों से पहले खरीदारी में इस सुस्ती ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। MMTC-PAMP इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर समित गुहा के अनुसार, बड़े ज्वेलर्स सोने की कीमतों में आगे और गिरावट आने की उम्मीद में फिलहाल खरीदारी से बच रहे हैं।

भारत की सबसे बड़ी गोल्ड-सिल्वर जैसे मेटल रिफाइनरी में शामिल MMTC-PAMP के मुताबिक, बड़े ज्वेलरी ब्रांड अभी बाजार में पूरी तरह नहीं लौटे हैं। फिलहाल सोने की खरीदारी छोटे और मझोले ज्वेलर्स के भरोसे चल रही है। इनमें से कुछ दुकानदारों ने दोबारा ऑर्डर भी दिए हैं।

4,000 डॉलर से नीचे आया सोना ब्लूमबर्ग के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले सप्ताह सोने के दाम जुलाई के बाद पहली बार 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गए। फरवरी के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमतों में करीब 24% की गिरावट आ चुकी है।

इस साल जनवरी में सोने की कीमत 5,400 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंचकर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। अब कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट के बाद भी भारतीय ज्वेलर्स खरीदारी करने से पहले और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं।

बड़े ज्वेलर्स क्यों नहीं खरीद रहे सोना? समित गुहा के मुताबिक, बड़े ज्वेलरी कारोबारी आमतौर पर सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो ज्यादा खरीदारी करते हैं। इससे उन्हें आगे कीमतें बढ़ने से पहले ही सोने का स्टॉक तैयार करने में मदद मिलती है।

इसके उलट, जब उन्हें लगता है कि कीमतों में और गिरावट आ सकती है, तो वे नया स्टॉक खरीदने के बजाय पहले से मौजूद सोने का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल बाजार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। छोटे और मझोले ज्वेलर्स खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बड़े ज्वेलरी ब्रांड अभी सतर्क बने हुए हैं।

पीएम मोदी की सोना नहीं खरीदने की आपील और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से भी घटी मांग भारत में सोने की मांग कमजोर रहने की एक बड़ी वजह इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी भी है। मई में सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया था। आयात शुल्क बढ़ने से सोना खरीदने की लागत बढ़ जाती है, जिसका असर बाजार की मांग पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए भारतीयों से सोने की खरीदारी सीमित रखने की अपील कर चुके हैं।

धनतेरस और दिवाली पर रहेगी बाजार की नजर भारत में अक्टूबर से दिसंबर के बीच सोने की खरीदारी आमतौर पर सबसे ज्यादा होती है। दिवाली और धनतेरस के दौरान लोग सोने के सिक्के, आभूषण और दूसरी कीमती वस्तुएं खरीदते हैं।

इस साल दिवाली 8 नवंबर को है। ऐसे में ज्वेलर्स को उम्मीद है कि त्योहारों के दौरान मांग में तेजी आ सकती है। सिटी रिसर्च के मुताबिक, अल नीनो के कारण मानसून में आए व्यवधान से ग्रामीण मांग प्रभावित हुई है। इसके अलावा, आयात संबंधी सख्त नियम भी सोने की खरीदारी पर असर डाल सकते हैं।