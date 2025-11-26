गोल्ड लोन में भारी बढ़ोतरी, शादियों के सीजन में सोना छू रहा आसमान

संक्षेप: सोने की ज्वेलरी को गिरवी रखकर लोन लेने वाली की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं, शादियों के सीजन के बीच सोने-चांदी के भाव आसमान छूने लगे हैं। सितंबर 2025 में सोने की ज्वेलरी को गिरवी रखकर ऋण लेने में 114.88 प्रतिशत का उछाल आया है।

Gold Price: देश में सोने की ज्वेलरी को गिरवी रखकर लोन लेने वाली की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं, शादियों के सीजन के बीच सोने-चांदी के भाव आसमान छूने लगे हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 3,500 रुपये बढ़कर 1,28,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं।

नवंबर की रिपोर्ट में आरबीआई ने सितंबर तक के आंकड़ों को जारी किया है, जिनसे पता चलता है कि बीते वर्ष की तुलना में सितंबर 2025 में सोने की ज्वेलरी को गिरवी रखकर कर्ज लेने में 114.88 प्रतिशत का उछाल आया है। सितंबर 2024 तक देश में ज्वेलरी को गिरवी रखकर 1,47,081 करोड़ का लोन जारी हुआ था, जो इस वर्ष सितंबर तक बढ़कर 3,16,042 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं पर्सनल लोन भी 11.7 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जो 55,96,719 से बढ़कर 62,54,274 करोड़ पर पहुंच गया है।

शादी-विवाह की मांग से सोना-चांदी चढ़े शादी-विवाह के मौसम की मांग के लिए स्थानीय आभूषण विक्रेताओं और खुदरा कारोबारियों की ताजा खरीदारी के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 3,500 रुपये बढ़कर 1,28,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं।

गिरावट का सिलसिला टूटा सर्राफा में तीन दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला टूट गया। सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी लिवाली देखी गई। यह 5,800 रुपये बढ़कर 1,60,800 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर मिलाकर) पर पहुंच गई। व्यापारियों ने कहा कि शादियों के मौसम के लिए स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की मांग बढ़ी है। विश्व की प्रमुख प्रतिस्पर्धी मुद्राओं के मुकाबले कमजोर डॉलर से भी सुरक्षित निवेश वाले विकल्पों की मांग बढ़ी है।