गोल्ड लोन बांटने वाली कंपनी का IPO होगा लॉन्च, सेबी से मिल गई हरी झंडी

मुख्य बातें

IFL Finance IPO: आईपीओ मार्केट में एक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। इस कंपनी का नाम IFL फाइनेंस है। IFL फाइनेंस को आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिल गई है।

क्या है प्लान? इस NBFC ने जुलाई 2026 में SEBI के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था। DRHP के मुताबिक आईपीओ में 3.85 करोड़ इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव है। प्रस्तावित आईपीओ में 3.55 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और प्रमोटरों द्वारा 30 लाख शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल है। IFL फाइनेंस 1.15 करोड़ इक्विटी शेयरों तक के प्री-IPO प्लेसमेंट के जरिए भी फंड जुटाने पर विचार कर सकती है, जो फ्रेश इश्यू का ही हिस्सा होगा। अगर प्री-IPO प्लेसमेंट किया जाता है तो इससे जुटाई गई रकम को फ्रेश इश्यू के कुल आकार में से घटा दिया जाएगा।

कंपनी का इरादा फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम (ऑफर से जुड़े खर्चों को छोड़कर) में से 150 करोड़ रुपये का उपयोग अपने टियर-1 कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए करना है। इससे कंपनी को अपने कारोबार के विस्तार के कारण भविष्य में आने वाली पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। IFL फाइनेंस के IPO को मैनेज करने के लिए 'आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज' को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।

कंपनी के बारे में 2015 में स्थापित IFL फाइनेंस लिमिटेड भारत की एक प्रमुख गोल्ड लोन कंपनी है। इसे पहले IFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। IFL फाइनेंस में मुख्य रूप से 'इंस्टेंट गोल्ड लोन' (तुरंत मिलने वाले गोल्ड लोन) देने के लिए चर्चित है। ये लोन आपकी तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

IFL फाइनेंस एक ऐसी NBFC है जो डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती है। इसे 'इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी' (NBFC-ICC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत इसे 'बेस लेयर NBFC' की श्रेणी में रखा गया है। मार्च 2026 तक, IFL फाइनेंस चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 88 शाखाओं का नेटवर्क चला रही थी। इनमें से 31 शाखाएं दिल्ली में और 33 शाखाएं राजस्थान में थीं।