सोना ₹1400 उछला, चांदी के भाव ₹4000 से अधिक चढ़े, दिवाली-धनतेरस के बाद भी तेजी?
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: MCX सिल्वर फ्यूचर 4,000 रुपये बढ़कर 1,88,979 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया
- सोना वायदा 1,400 रुपये बढ़कर 1,43,933 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया
- सोना ऑल टाइम हाई से करीब 50 हजार रुपये से अधिक सस्ता हो चुका है
- वहीं, चांदी का भाव 231000 रुपये से अधिक गिर चुका है
धनतेरस बीत गया। दिवाली भी बीत गई, लेकिन सोने-चांदी के दाम तेजी और बढ़ती जा रही है। मुंबई स्थित एमसीएक्स पर आज सुबह दिसंबर 2026 की डिलीवरी के लिए MCX सिल्वर फ्यूचर 4,000 रुपये बढ़कर 1,88,979 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। दिसंबर 2026 की डिलीवरी के लिए सोना वायदा 1,400 रुपये बढ़कर 1,43,933 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
बता दें एमसीएक्स पर भाव पल-पल बदलता रहता है। जबकि, सर्राफा बाजारों में दोपहर और शाम को तय होते हैं। यहां सोने-चांदी के दाम एमसीएक्स से अलग होते हैं। उनपर जीएसटी, लोकल टैक्स और ज्वेलरी मेंकिंग चार्ज भी जुड़े होते हैं।
अगर इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक करीब 50 हजार रुपये से अधिक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 231000 रुपये से अधिक गिर चुका है।
9 नवंबर को प्रमुख शहरों में सोने-चांदी के रेट
गोल्ड-सिल्वर प्राइस टूडे दिल्ली
24 कैरेट : 143910 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट : 131918 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999: 188370 रुपये प्रति किलो
गोल्ड-सिल्वर रेट्स टूडे मुंबई
24 कैरेट: 144160 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: 132147 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999: 188700 रुपये प्रति किलो
बेंगलुरु में आज का सोना-चांदी भाव
24 कैरेट: 144270 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट: 132248 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999: 188850 रुपये प्रति किलो
4100 डॉलर के पार पहुंचा गोल्ड
इंटरनेशनल स्तर पर भी सोने की कीमतों में सोमवार को 1.6 % से ज्यादा की उछाल दर्ज की जा रही है। आज न्यूयॉर्क में गोल्ड करीब 4,129 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते इसमें 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी। बता दें अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें 29 जनवरी 2026 को $5,379 प्रति औंस के रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल से गिरकर $4,129 पर आने में लगभग 23% की गिरावट दर्ज हुई है। दूसरी ओर इस बीच, चांदी 2.8 फीसदी उछलकर 53.31 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
क्यों बढ़ने लगे सोने-चांदी के दाम
रायटर्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर जारी बातचीत के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सोने-चांदी को सहारा मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर आगे और हमले करने की संभावना बेहद कम है। उनके इस बयान से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका कम हुई है।
तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई का दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है। इससे ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बने रहने की आशंका भी कमजोर हुई है। इसका फायदा सोने जैसी उन संपत्तियों को मिलता है, जिनसे निवेशकों को ब्याज नहीं मिलता।
क्या कह रहे एक्सपर्ट्स
केसीएम ट्रेड के मुख्य बाजार विश्लेषक टिम वाटरर के मुताबिक, ईरान को लेकर ट्रंप के नरम रुख से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इससे महंगाई की चिंता कम हुई है। वहीं, डॉलर में कमजोरी ने भी सोने को सपोर्ट किया है। डॉलर कमजोर होने से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो जाता है।
हालांकि, अमेरिका में रोजगार के मजबूत आंकड़ों ने सोने की तेजी पर कुछ दबाव बनाया है। अक्टूबर में रोजगार वृद्धि तेज हुई और बेरोजगारी दर घटकर 4.1 फीसदी पर आ गई। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीद मजबूत हुई है। सीएमई के फेडवॉच टूल के मुताबिक, दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना रोजगार आंकड़ों से पहले 71 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 79 फीसदी हो गई है।
अब आगे क्या होगा?
अब बाजार की नजर अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर है। मंगलवार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) और शुक्रवार को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) के आंकड़े जारी होंगे। महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहने पर डॉलर मजबूत हो सकता है और सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें