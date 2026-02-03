Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold jumped 4 percent spot silver surged nearly 8 percent check latest rate here
Gold, silver rates today: सोने और चांदी ने फिर से पकड़ी रफ्तार, गोल्ड 4% हुआ महंगा, सिल्वर का भाव 8% उछला

Gold, silver rates today: सोने और चांदी ने फिर से पकड़ी रफ्तार, गोल्ड 4% हुआ महंगा, सिल्वर का भाव 8% उछला

संक्षेप:

Gold, silver rates today: स्पॉट गोल्ड 4 प्रतिशत की उछाल के बाद 4830 प्रतिसत आउंस पहुंच गया। वहीं, स्पॉट सिल्वर का रेट करीब 8 प्रतिशत की तेजी के बाद आज मंगलवार को 82.74 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंचने में सफल रहा है।

Feb 03, 2026 07:21 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
share Share
Follow Us on

Gold, silver rates today: सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद मंगलवार, 3 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। स्पॉट गोल्ड 4 प्रतिशत की उछाल के बाद 4830 प्रतिसत आउंस पहुंच गया। वहीं, स्पॉट सिल्वर का रेट करीब 8 प्रतिशत की तेजी के बाद आज मंगलवार को 82.74 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंचने में सफल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:टैरिफ कटौती के दिखने लगे रुझान, GIFT Nifty में 800 अंक की तेजी

30 जनवरी को 10% लुढ़का था भाव

गोल्ड की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। 30 जनवरी 2026 को गोल्ड का रेट 10 प्रतिशत लुढ़क गया था। इस गिरावट के बाद स्पॉट गोल्ड का रेट 5000 डॉलर प्रति आउंस के नीचे आ गया था। चांदी की स्थिति तो गोल्ड की तुलना में और खराब हो गई। इसी दिन चांदी का रेट 27 प्रतिशत कम हो गया था।

आज से पहले बीते दो कारोबारी दिन में गोल्ड की कीमतों में 13 प्रतिशत और चांदी की कीमतों में 34 प्रतिशत की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:ट्रंप के टैरिफ कटौती का असर, एक्सपर्ट बोले 25500 के पार जाएगा निफ्टी50

सोमवार को चांदी 52000 रुपये और टूटी, सोना 12800 रुपये गिरा

चांदी की कीमतें लगातार तीसरे दिन तेजी से गिरीं। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में यह 52,000 रुपये टूटकर 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई, जबकि कमजोर वैश्विक रुझानों और मजबूत डॉलर के बीच सोना टूटकर 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 52,000 रुपये, या लगभग 17 प्रतिशत टूटकर 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) रह गई। शनिवार को, चांदी 19 प्रतिशत, या 72,500 रुपये गिरकर 3.12 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई थी।

पिछले तीन सत्रों में, चांदी की कीमतें 1,44,500 रुपये, या लगभग 36 प्रतिशत गिरकर 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से नीचे आ गई हैं। 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर 29 जनवरी को दर्ज किया गया जो अब तक की सबसे ऊंची कीमत थी।

(भाषा के इनपुट के साथ)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold Price Gold Price Today Gold Rate अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,