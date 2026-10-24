ज्वेलरी कंपनी ने बोनस शेयर का किया ऐलान, फेस्टिव सीजन में निवेशकों को तोहफा
मुख्य बातें
- उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठक में 1:1 बोनस इश्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है
- हालांकि, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अभी घोषित नहीं की गई है
त्योहारी सीजन के बीच ज्वेलरी कंपनी- उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर का बड़ा तोहफा दिया है। इस संबंध में कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं।
हर एक शेयर पर मिलेगा एक बोनस शेयर
उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठक में 1:1 बोनस इश्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कंपनी ने BSE को दी गई जानकारी में बताया कि पात्र शेयरधारकों को 10 रुपये फेस वैल्यू वाला एक बोनस शेयर हर एक मौजूदा शेयर के बदले जारी किया जाएगा। हालांकि, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अभी घोषित नहीं की गई है। बोर्ड आने वाले दिनों में रिकॉर्ड डेट तय करेगा और इसकी घोषणा करेगा। बता दें कि रिकॉर्ड डेट के आधार पर तय किया जाता है कि किन शेयरधारकों को बोनस शेयर मिलेंगे। इसलिए निवेशकों को कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
कंपनी ने क्या बताया?
उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि प्रस्तावित बोनस इश्यू के तहत कंपनी कुल 2,49,98,000 बोनस शेयर जारी करेगी। इसके बाद कंपनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 24.998 करोड़ रुपये से बढ़कर 49.996 करोड़ रुपये हो जाएगी। वहीं, कुल शेयरों की संख्या 2,49,98,000 से बढ़कर 4,99,96,000 हो जाएगी। यह प्रस्ताव जरूरी मंजूरियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन है।
इसके साथ ही उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स के बोर्ड ने कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 24.998 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसे 10 रुपये फेस वैल्यू वाले छह करोड़ शेयरों में बांटा जाएगा। शेयर कैपिटल में यह बढ़ोतरी, पेड-अप शेयर कैपिटल के प्रस्तावित विस्तार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है।
शेयर का परफॉर्मेंस
23 अक्टूबर को NSE पर उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स का शेयर मामूली गिरावट के साथ 1013 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। अब इस शेयर पर निवेशकों की नजर सोमवार को भी रहेगी। बता दें कि पिछले एक महीने में इसके शेयर भाव में 55%, साल की शुरुआत से अब तक (YTD) 355% और पिछले एक साल में 413% की तेजी आई है। एक साल में शेयर 176.50 रुपये से 1,029 रुपये तक का सफर तय कर चुका है। कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की बड़ी हिस्सेदरी है। इस कंपनी में प्रमोटर्स ने 72 पर्सेंट से ज्यादा की हिस्सेदारी रखी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 27 पर्सेंट से भी अधिक है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें