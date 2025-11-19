सोना बना 2025 का स्टार परफॉर्मर, निवेशकों के मन में सवाल- क्या छोड़ दें शेयर

संक्षेप: Gold Vs Share: सोना निवेशकों के बीच सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। साल 2025 में सोने की कीमतों में 40% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में निफ्टी 50 में केवल 9.5% की बढ़ोतरी हुई है। आइए, समझते हैं कि विशेषज्ञ सोने और शेयर बाजार को लेकर क्या राय रखते हैं और निवेशकों के लिए क्या सलाह है।

इस समय में सोना निवेशकों के बीच सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। साल 2025 में सोने की कीमतों में 40% से अधिक की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में निफ्टी 50 में केवल 9.5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी सोना कहीं आगे निकल गया है। आइए, समझते हैं कि विशेषज्ञ सोने और शेयर बाजार को लेकर क्या राय रखते हैं और निवेशकों के लिए क्या सलाह है।

सोना मजबूत क्यों है? सोने के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कई कारण हैं। जैसे...

बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता: पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं।

अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना: पिछले एक साल में डॉलर की कीमत गिरी है, जिससे सोना और अन्य कमोडिटीज महंगे हुए हैं।

सेंट्रल बैंकों की खरीदारी: दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, जिससे इसकी मांग और कीमतें बढ़ी हैं।

क्या सोना शेयरों की जगह ले सकता है? निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या उन्हें सोने में निवेश बढ़ा देना चाहिए या शेयरों पर टिके रहना चाहिए?

शेयर रहेंगे लॉन्गटर्म चैंपियन सभी विशेषज्ञों का मानना है कि सोना अच्छा है, लेकिन शेयरों का विकल्प नहीं बन सकता। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया कहते हैं कि सोना अनिश्चितता और महंगाई से बचाव का अच्छा जरिया है, मगर लंबे समय में शेयर ही ज्यादा मुनाफा देते हैं, खासकर भारत जैसे बाजार में।

वहीं, एसपीए कैपिटल के नरेंद्र कुमार के मुताबिक गोल्ड पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है, लेकिन इक्विटी में भारत की मजबूत विकास संभावनाएं हैं। बेहतर होगा कि दोनों को मिलाकर चला जाए।

मार्केट एक्सपर्ट निलेश नाइक ने बताया कि निवेशक अक्सर हाल के अच्छे प्रदर्शन से प्रभावित होकर गलत फैसले ले लेते हैं। शेयर ही दीर्घकालिक पोर्टफोलियो की रीढ़ होने चाहिए, सोना सिर्फ एक सहायक उपकरण है।

निवेशक क्या करें? 1. संतुलन बनाए रखें: अपना पोर्टफोलियो संतुलित रखें। शेयरों को लंबी अवधिक का ऐसेट बनाने के लिए चुनें और सोने को स्थिरता के लिए शामिल करें।

2. आवंटन का ख्याल रखें: नरेंद्र कुमार के अनुसार, सोने की साइकिल को देखते हुए 2025-2030 तक पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी 5% से 15% के बीच रखना उचित रहेगा। लंबी अवधि के निवेशक 20-25% तक सोना रख सकते हैं। 30% से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ उन्हीं निवेशकों के लिए है, जो जोखिम झेल सकते हैं।

3. सोने की चमक से न घबराएं: सोने की चमक से प्रभावित होकर शेयरों को पूरी तरह न छोड़ें। हमेशा लंबी अवधि की योजना बनाकर चलें।

सोना चमकदार, मगर शेयर हैं जरूरी संक्षेप में कहें तो, सोना अपनी चमक बनाए रखेगा, लेकिन असली लंबी अवधि के लिए पैसा बनाना अभी भी शेयर बाजार से ही संभव है। निवेशकों को चाहिए कि वे सोने को एक सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करें, न कि शेयरों के विकल्प के रूप में।