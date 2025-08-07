gold is burning in the fire of trump s tariff silver is also getting stronger where will the price stop ट्रंप के टैरिफ की आग में तप रहा सोना, चांदी भी हो रही मजबूत, कहां रुकेगा भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold is burning in the fire of trump s tariff silver is also getting stronger where will the price stop

ट्रंप के टैरिफ की आग में तप रहा सोना, चांदी भी हो रही मजबूत, कहां रुकेगा भाव

ट्रंप के टैरिफ की आग में सोना तप रहा है। सुबह के कारोबार में एमसीएक्स पर गोल्ड (अक्टूबर डिलीवरी) के दाम 0.14% बढ़कर प्रति 10 ग्राम ₹1,01,400 हो गए। वहीं सिल्वर (सितंबर डिलीवरी) 0.58% की तेजी के साथ प्रति किलो ₹1,14,319 पर पहुंच गया।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 01:19 PM
share Share
Follow Us on
ट्रंप के टैरिफ की आग में तप रहा सोना, चांदी भी हो रही मजबूत, कहां रुकेगा भाव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त टैरिफ नीतियों ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में चिंता बढ़ा दी है। इस अनिश्चितता के कारण, निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तलाश है और यही वजह है कि सोने की चमक बढ़ रही है। यानी यूं कहें कि ट्रंप के टैरिफ की आग में सोना तप रहा है। सुबह के कारोबार में एमसीएक्स पर गोल्ड (अक्टूबर डिलीवरी) के दाम 0.14% बढ़कर प्रति 10 ग्राम ₹1,01,400 हो गए। वहीं सिल्वर (सितंबर डिलीवरी) 0.58% की तेजी के साथ प्रति किलो ₹1,14,319 पर पहुंच गया।

ट्रंप के टैरिफ से क्यों मची खलबली?

राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह टैरिफ 7 अगस्त के 21 दिन बाद लागू होगा। इससे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया जाने वाला कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, ट्रंप ने सेकेंडरी सैंक्शन्स लगाने की भी आहट दी है।

अभी स्पष्ट नहीं है कि ये प्रतिबंध सिर्फ भारत पर होंगे या अन्य देश भी इनकी जद में आएंगे। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने संकेत दिया कि चीन पर भी ऐसे ही और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों को डर है कि ट्रंप की यह आक्रामक टैरिफ नीति अमेरिका और उसके व्यापारिक भागीदार देशों के बीच भयंकर व्यापार युद्ध शुरू कर सकती है, जिससे पूरी दुनिया की आर्थिक वृद्धि को नुकसान पहुंच सकता है।

क्यों बढ़ रहे सोने-चांदी के भाव

प्रिथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाकर यह संकेत दे दिया है कि जिन देशों के साथ व्यापार समझौता अंतिम नहीं हुआ है, उन पर भी और टैरिफ लग सकते हैं। इस अनिश्चितता के कारण निवेशक सोना-चांदी खरीद रहे हैं, जिससे उनके दाम बढ़ रहे हैं।

जैन के अनुसार, सोना अभी अपने लंबे रेजिस्टेंस स्तर $3,454 प्रति ट्रॉय औंस के करीब कारोबार कर रहा है। अगर कीमतें क्लोज होने के समय इस स्तर को पार करके ऊपर टिक जाती हैं, तो यह $3,480 से $3,509 प्रति ट्रॉय औंस तक जा सकती हैं।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बनी रहने से इस सप्ताह सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। जैन का सुझाव है कि निवेशकों को सोने और चांदी के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। उनका कहना है कि चांदी में लंबी पोजीशन (खरीदकर रखना) बनाए रखना सही रणनीति हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट सुझाव दिया, "हमारी सलाह है कि चांदी में लंबी पोजीशन ₹1,13,000 से ₹1,12,500 के बीच में बनाए रखें। इसमें ₹1,11,800 पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और लक्ष्य ₹1,14,200 से ₹1,15,500 रख सकते हैं।"

आज के कारोबार के लिए सपोर्ट और रजिस्टेंट लेवल

सोना (अंतर्राष्ट्रीय): सपोर्ट $3409-3389, रेजिस्टेंस $3454-3480 प्रति ट्रॉय औंस।

चांदी (अंतर्राष्ट्रीय): सपोर्ट $37.64-37.30, रेजिस्टेंस $38.10-38.50 प्रति ट्रॉय औंस।

एमसीएक्स गोल्ड: सपोर्ट ₹1,00,850-1,00,475, रेजिस्टेंस ₹1,01,555-1,02,220।

एमसीएक्स सिल्वर: सपोर्ट ₹1,13,000-1,12,200, रेजिस्टेंस ₹1,14,400-1,15,200।

मोतीलाल ओसवाल के टिप्स

एमसीएक्स गोल्ड: सपोर्ट ₹1,01,000, फिर ₹1,00,700; रेजिस्टेंस ₹1,01,700 और ₹1,02,100।

एमसीएक्स सिल्वर: सपोर्ट ₹1,13,600 और ₹1,13,300; रेजिस्टेंस₹1,14,400 और ₹1,14,800।

ऑगमोंट की रिसर्च हेड रेनिशा चैनानी कहती हैं कि अगर सोना $3,440-50 (₹1,01,300-1,01,500) के स्तर से ऊपर टिका रहता है, तो इसके आगे खरीदारी बढ़ सकती है और यह अगले मनोवैज्ञानिक स्तर $3,500 (₹1,03,000) तक जा सकता है। चांदी ने $36.5 (₹1,09,000) के आसपास सपोर्ट लेकर अपने मुनाफे को बरकरार रखा है। सोने से संकेत मिलने पर चांदी की तेजी जारी रह सकती है और यह $38.5 (₹1,15,000) तक पहुंच सकती है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Gold Price silver mcx Trump tariffs
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।