सोने में निवेश को लेकर बदला लोगों का नजरिया, क्या गिरावट में खरीदारी करना फायदेमंद होगा?

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Gold Investment: सोने की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसका असर अब निवेशकों की सोच पर भी दिखाई देने लगा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले तीन महीनों में सोने की कीमतें बढ़ने की उम्मीद करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। हालांकि, अब भी ज्यादातर लोगों को सोने में तेजी की उम्मीद है। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या मौजूदा गिरावट के दौरान सोना खरीदना फायदेमंद हो सकता है या अभी और कीमतें गिरने का इंतजार करना चाहिए? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने में निवेश को पूरी तरह बंद करने के बजाय बाजार के उतार-चढ़ाव को समझकर सोच-समझकर निवेश करना चाहिए। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है और निवेशकों को आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए-

सोने की तेजी को लेकर क्यों बदली लोगों की सोच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, अब पहले के मुकाबले कम भारतीय ग्राहक मान रहे हैं कि अगले तीन महीनों में सोने की कीमतें बढ़ेंगी। हालांकि, अभी भी 61 फीसदी लोग कीमतों में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। यानी ज्यादातर लोगों का भरोसा सोने पर बना हुआ है, लेकिन तेजी को लेकर उत्साह थोड़ा कम हुआ है। यह सर्वे कांतार (Kantar) के साथ मिलकर किया गया था। इसमें 4 से 18 सितंबर 2026 के बीच देश के 12 बड़े शहरों और टियर-1 शहरों के 1,957 लोगों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में लोगों की राय और उम्मीदों को दिखाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें जरूर गिरेंगी।

सोने में निवेश की मांग अभी भी बनी हुई है सोने की कीमतों को लेकर लोगों की सोच में बदलाव जरूर आया है, लेकिन निवेश के तौर पर इसकी मांग पूरी तरह कम नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में भारत में सोने की निवेश मांग पिछली तिमाही के मुकाबले 12 फीसदी बढ़कर करीब 60 टन हो गई। इस दौरान गोल्ड ETF में निवेश 3.6 टन से बढ़कर 5.3 टन पहुंच गया। वहीं, सोने के सिक्कों और बार की खरीदारी में भी पिछली तिमाही के मुकाबले 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 55 टन रही। हालांकि, पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले बार और सिक्कों की मांग 40 फीसदी कम रही। इससे साफ है कि लोग सोने से दूरी नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब कीमतों को देखते हुए सोच-समझकर निवेश कर रहे हैं।

क्या अभी सोना खरीदना बंद कर देना चाहिए ऑगमोंट (Augmont) की चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ. रेनीशा चेनानी के मुताबिक, सोने की कीमतों में गिरावट आने का मतलब यह नहीं है कि निवेशकों को इससे दूरी बना लेनी चाहिए। कीमतों में गिरावट निवेश के लिए बेहतर मौका भी हो सकती है। उनका कहना है कि डॉलर मजबूत होने, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने और निवेशकों की ओर से मुनाफावसूली के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। हालांकि, महंगाई और रुपये की कमजोरी से बचाव के लिए सोना लंबे समय में अहम निवेश विकल्प बना रह सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक, निवेशकों को एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करना चाहिए। गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड के जरिए किस्तों में खरीदारी की जा सकती है। उनके अनुसार, निवेश पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी 15 से 20 फीसदी तक रखी जा सकती है।

लंबी अवधि के निवेशकों को क्या करना चाहिए रिद्धि सिद्धि बुलियंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पृथ्वीराज कोठारी का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को सोने की मौजूदा गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, यह बड़ी तेजी के बीच आने वाला एक करेक्शन हो सकता है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 4,000 डॉलर प्रति औंस के आसपास है। वहीं, MCX पर सोने का भाव करीब 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया है। उनके मुताबिक, पिछले 10 साल में रुपये के हिसाब से सोने ने करीब 360 फीसदी रिटर्न दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया के केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी जारी रखे हुए हैं। 2026 में अब तक केंद्रीय बैंकों की ओर से करीब 675 टन सोना खरीदा गया है। उनका सुझाव है कि जिन निवेशकों का नजरिया 5 से 10 साल का है, वे हर महीने SIP के जरिए निवेश जारी रख सकते हैं।

छोटे-छोटे निवेश से सोना खरीदने का बढ़ रहा चलन MMTC-PAMP के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO समित गुहा के मुताबिक, अब ग्राहक बड़ी रकम खर्च करके सोना खरीदने के बजाय छोटे सिक्कों और बार में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। इससे कम बजट वाले लोगों के लिए भी सोने में निवेश करना आसान हो जाता है। उनका कहना है कि मौजूदा कीमतों पर लोग पहले से ज्यादा सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं। एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय अलग-अलग समय पर थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करने का चलन बढ़ रहा है।