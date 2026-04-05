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महंगा सोना भी नहीं रोक पाया डिमांड! भारत में 29% बढ़ा गोल्ड का इंपोर्ट, इंपोर्ट 69 अरब डॉलर के पार

Apr 05, 2026 09:53 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में 2025-26 के दौरान सोने का आयात करीब 29% बढ़कर 69 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन रहा है। महंगे दामों के बावजूद गोल्ड की डिमांड कम नहीं हुई, जिससे ट्रेड डेफिसिट भी बढ़कर 310 अरब डॉलर के पार चला गया। 

महंगा सोना भी नहीं रोक पाया डिमांड! भारत में 29% बढ़ा गोल्ड का इंपोर्ट, इंपोर्ट 69 अरब डॉलर के पार

भारत में सोने की चमक सिर्फ आभूषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाल रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच देश में सोने का आयात करीब 29% बढ़कर 69 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी तब हुई है, जब सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई हैं, जिससे साफ है कि डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता है। यहां शादी-ब्याह और निवेश दोनों के लिए सोने की डिमांड लगातार बनी रहती है।

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इस बढ़ते आयात का सीधा असर देश के ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटे) पर पड़ा है, जो बढ़कर 310 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि हम जितना निर्यात (Export) करते हैं, उससे ज्यादा आयात (Import) कर रहे हैं। सोना कुल आयात का 5% से ज्यादा हिस्सा बन चुका है, जो एक बड़ी संख्या है। खास बात यह है कि भारत में सोना मुख्य रूप से स्विटजरलैंड (Switzerland) से आता है, जिसका करीब 40% हिस्सा है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (United Arab Emirates) और साउथ अफ्रीका (South Africa) भी बड़े सप्लायर हैं।

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सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद आयात बढ़ना यह दिखाता है कि भारतीय बाजार में इसकी डिमांड कितनी मजबूत है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सोने का दाम 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है, फिर भी लोग निवेश और गहनों के लिए इसे खरीद रहे हैं। लेकिन, इसका एक नकारात्मक असर भी है, देश का करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) बढ़ सकता है। CAD तब बढ़ता है, जब देश ज्यादा विदेशी मुद्रा (जैसे कि महंगे सोने और तेल के आयात में) खर्च करता है।

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यह सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी का आयात भी तेजी से बढ़ा है। चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और फार्मा सेक्टर में होता है, इसलिए इसका आयात 140% से ज्यादा बढ़कर 11 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। इससे साफ है कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है।

सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए हाल ही में सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, ताकि विदेशी मुद्रा का दबाव कम किया जा सके और घरेलू बाजार को संतुलित रखा जा सके। सोने का बढ़ता आयात एक तरफ जहां आर्थिक गतिविधियों और मांग की मजबूती दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ यह देश के व्यापार संतुलन के लिए एक चुनौती भी बनता जा रहा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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