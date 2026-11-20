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Gold Silver Price: सोने की कीमतों में लगातार गिरावट के चलते भाव 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस भारी गिरावट के बीच मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जहां कमजोर निवेशक घबराकर सोना बेच रहे हैं, वहीं मजबूत निवेशक कीमतों में और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि कम भाव पर खरीदारी कर सकें। कियोसाकी खुद भी इस गिरावट को निवेश के एक मौके के तौर पर देख रहे हैं।

बाजार में गिरावट को अच्छा मानते हैं कियोसाकी रॉबर्ट कियोसाकी ने 20 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने सोने, चांदी और बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट को लेकर सवाल उठाया कि बाजार का क्रैश होना निवेशकों के लिए अच्छा है या बुरा? उन्होंने लिखा कि सोना, चांदी और बिटकॉइन की कीमतें गिर रही हैं। कमजोर निवेशक घबराकर बिकवाली कर रहे हैं, जबकि मजबूत निवेशक खरीदारी के मौके का इंतजार कर रहे हैं। कियोसाकी ने खास तौर पर बिटकॉइन की गिरावट को लेकर उत्साह जताया और कहा कि वह इसकी कीमत और नीचे आने पर ज्यादा खरीदारी करना चाहते हैं।

सोने-चांदी में गिरावट की क्या है वजह? सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। ऐसे में बाजार को उम्मीद है कि ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं। जब ब्याज दरें और बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं, तो सोने में निवेश का आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के कारण भी कुछ निवेशक दूसरे बाजारों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोना बेच रहे हैं।

सोने का आज का भाव 20 नवंबर को सिंगापुर में स्पॉट गोल्ड करीब 2.3% गिरकर 3,543.19 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इस सप्ताह सोने की कीमतों में करीब 9% की गिरावट दर्ज होने की आशंका है। घरेलू बाजार में भी इसका असर दिखा। MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना करीब 3.94% गिरकर ₹1,22,430 प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं, चांदी के वायदा भाव में करीब 5.73% की गिरावट आई और यह ₹1,48,466 प्रति किलो पर पहुंच गई।

अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर उठाए सवाल कियोसाकी ने सोने और चांदी की गिरावट के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व, बैंकों और बॉन्ड मार्केट की पॉलिसीज पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि इन संस्थानों की गलतियों के कारण अमेरिका पर कर्ज का बोझ और बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में बढ़ता सरकारी कर्ज और लगातार बढ़ती मनी सप्लाई पारंपरिक करेंसी की खरीदारी कैपासिटी को कमजोर कर रही है।

गिरावट में खरीदारी कर चुके हैं कियोसाकी यह पहली बार नहीं है जब कियोसाकी ने बाजार में गिरावट के दौरान खरीदारी की बात कही है। 4 नवंबर को भी उन्होंने बताया था कि जब निवेशक सोने, चांदी और बिटकॉइन की गिरती कीमतों से घबरा रहे थे, तब उन्होंने इन संपत्तियों में और निवेश किया था। कियोसाकी का मानना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव हमेशा बना रहता है। इसलिए निवेशकों को कुछ दिनों की गिरावट देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लंबी अवधि में संपत्ति बनाने पर ध्यान देना चाहिए।