Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

20253 रुपये सस्ता हुआ सोना, मार्च में चांदी का रेट ₹57484 हुआ कम, एक्सपर्ट बोले और गिरेगा भाव

Mar 21, 2026 01:57 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Gold Price Today: 2 मार्च 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 167471 रुपये प्रति 10 ग्राम था। कल शाम को यह 147218 रुपये के स्तर पर आ गया। यानी इस दौरान 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 20,253 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है।

20253 रुपये सस्ता हुआ सोना, मार्च में चांदी का रेट ₹57484 हुआ कम, एक्सपर्ट बोले और गिरेगा भाव

Gold Price Today: मार्च के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के महीने में सोने की कीमतों में 20 हजार रुपये से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। 2 मार्च 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 167471 रुपये प्रति 10 ग्राम था। कल शाम को यह 147218 रुपये के स्तर पर आ गया। यानी इस दौरान 24 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 20,253 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में सोने का भाव अभी और कम होगा। बता दें, इस हफ्ते की शुरुआत में सोने का रेट 155714 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

ये भी पढ़ें:17 साल के बाद बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट 30 मार्च से पहले

चांदी का रेट 57484 रुपये हुआ कम

2 मार्च 2026 को चांदी बुलियंस मार्केट में 289848 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी। शुक्रवार 20 मार्च को यह 57484 रुपये की गिरावट के बाद 232364 रुपये के स्तर पर आ गई। बता दें, इन कीमतों में 3 प्रतिशत जीएसटी और मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

127000 रुपये तक आएगा सोने का भाव

एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने की कीमतों में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। भारत में आने वाले दिनों में गोल्ड का रेट गिरकर 127000 रुपये के स्तर तक आ सकता है। वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में यह 4250 डॉलर प्रति आउंस तक आ सकता है।

ये भी पढ़ें:60% हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA, मोदी सरकार कब करेगी ऐलान?

युद्ध की वजह से लगातार गिर रहा है सोने का भाव

ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के युद्ध की वजह से कच्चे तेल कीमतें सातवें आसमान पर हैं। फरवरी में 70 डॉलर प्रति बैरल तक बिकने वाला क्रूड ऑयल इस समय 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है।

डॉलर की स्थिति पहले और बेहतर हुई है। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से बढ़ती महंगाई को देखते हुए दुनिया भर के बैंकों मे ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इन्हीं कारणों ने गोल्ड के सेंटीमेंट को प्रभावित किया है।

ये भी पढ़ें:लद गए सोने और चांदी के अच्छे दिन? 1 हफ्ते में गोल्ड का रेट 12766 रुपये लुढ़का

घरेलू बाजार भी पड़ा ठंडा

खरमास के महीना होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग अभी सोना और चांदी खरीदने से बच रहे हैं। हालांकि, अगले महीने से शुरू हो रहे शादियों के सीजन से डिमांड में बढ़ोतरी ही होगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। ऐसे में किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Gold Price Gold Price Today Gold Prices Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,