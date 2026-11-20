सोने में 32% की गिरावट, फिर भी पॉजिटिव रहा है पिछला पैटर्न, 2026 में लौटेगी तेजी?
मुख्य बातें
- फंड्सइंडिया की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 1980 से अब तक हर 4 में से करीब 3 साल सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है
- यानी साल के बीच में सोने की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद, ज्यादातर सालों में साल के अंत तक इसकी कीमत बढ़ी है
Gold Price Outlook 2026: सोने की कीमतों में इस साल जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जनवरी 2026 में करीब ₹1.80 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सोना अब गिरकर करीब ₹1.22 लाख पर आ गया है। यानी अपने हाई लेवल से इसमें लगभग 32% की गिरावट आ चुकी है। अमेरिका में डॉलर की मजबूती, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और ग्लोबल मार्केट में लगातार बिकवाली से सोने पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, सोने की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार नहीं आई है। फंड्सइंडिया की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 1980 से अब तक हर 4 में से करीब 3 साल सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी साल के बीच में सोने की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद, ज्यादातर सालों में साल के अंत तक इसकी कीमत बढ़ी है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2026 में भी सोना अपनी मौजूदा गिरावट से उबरकर निवेशकों को मुनाफा दे पाएगा?
46 साल के आंकड़े क्या बताते हैं?
फंड्सइंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 1980 से लेकर अब तक ज्यादातर सालों में सोने की कीमतों में बीच-बीच में 10% से 15% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके बावजूद करीब हर चार में से तीन साल सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उदाहरण के लिए, साल 2008 में सोने की कीमतों में साल के दौरान करीब 20% की गिरावट आई थी, लेकिन साल खत्म होते-होते इसने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसी तरह 2020 में सोना 15% तक गिरा, लेकिन साल के अंत में 28% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं, 2022 में भी सोने में 15% की गिरावट आई थी, लेकिन इसके बावजूद इसने साल के अंत में 12% का रिटर्न दिया। हालांकि, हर बार ऐसा नहीं हुआ। साल 2013 में सोने की कीमतों में 24% की गिरावट आई और यह साल के अंत तक 18% नुकसान में रहा। बता दें कि 2025 में सोने ने 76% का शानदार रिटर्न दिया था, जबकि इस दौरान इसमें अधिकतम 8% की गिरावट आई थी। वहीं, 2026 में अक्टूबर तक सोना 25% तक टूट चुका था और सालाना आधार पर करीब 5% नुकसान में था।
सोने में गिरावट की क्या है वजह?
जियोटस डॉट कॉम के CEO विक्रम सुब्बुराज के मुताबिक, 20 नवंबर को सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट से भारतीय खरीदारों को कम कीमत पर सोना खरीदने का मौका मिला है। हालांकि, फ्यूचर मार्केट में निवेश करने वालों को इससे बड़ा नुकसान भी हुआ है। 20 नवंबर को सुबह 9:04 बजे MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना ₹5,017 यानी करीब 3.94% गिरकर ₹1,22,435 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। सोने की कीमतों पर सबसे ज्यादा दबाव अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की ओर से दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से पड़ रहा है। इसके अलावा बाजार में जबरन बिकवाली यानी फोर्स्ड लिक्विडेशन ने भी गिरावट को बढ़ाया है।
क्या 2026 में सोना देगा पॉजिटिव रिटर्न?
फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि सोना साल 2026 का अंत पॉजिटिव रिटर्न के साथ करेगा या नहीं। फंड्सइंडिया के सीनियर मैनेजर (रिसर्च) जिरल मेहता के मुताबिक, सोने की कीमतों में नरमी आई है, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे निवेश का रुझान बदलता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि निवेशकों को सिर्फ हाल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसेट में पैसा लगाने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में अलग-अलग तरह के निवेश बनाए रखने चाहिए।
निवेशकों को अब क्या करना चाहिए?
जिरल मेहता के मुताबिक, 70% इक्विटी, 15% डेट और 15% गोल्ड वाले पोर्टफोलियो ने सात साल की औसत अवधि में करीब 15% रिटर्न दिया है। साल 2000 के बाद से ऐसे 92% मामलों में इस पोर्टफोलियो ने 10% से ज्यादा रिटर्न दिया। एक्सपर्ट की सलाह है कि निवेशकों को सोने की मौजूदा गिरावट देखकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और गोल्ड का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। साथ ही केवल पुराने रिटर्न के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि सोना इस साल भी तेजी से वापसीकरेगा।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें