मुख्य बातें

Gold Price Outlook 2026: सोने की कीमतों में इस साल जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जनवरी 2026 में करीब ₹1.80 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सोना अब गिरकर करीब ₹1.22 लाख पर आ गया है। यानी अपने हाई लेवल से इसमें लगभग 32% की गिरावट आ चुकी है। अमेरिका में डॉलर की मजबूती, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और ग्लोबल मार्केट में लगातार बिकवाली से सोने पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, सोने की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार नहीं आई है। फंड्सइंडिया की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 1980 से अब तक हर 4 में से करीब 3 साल सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी साल के बीच में सोने की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद, ज्यादातर सालों में साल के अंत तक इसकी कीमत बढ़ी है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2026 में भी सोना अपनी मौजूदा गिरावट से उबरकर निवेशकों को मुनाफा दे पाएगा?

46 साल के आंकड़े क्या बताते हैं? फंड्सइंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 1980 से लेकर अब तक ज्यादातर सालों में सोने की कीमतों में बीच-बीच में 10% से 15% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके बावजूद करीब हर चार में से तीन साल सोने ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उदाहरण के लिए, साल 2008 में सोने की कीमतों में साल के दौरान करीब 20% की गिरावट आई थी, लेकिन साल खत्म होते-होते इसने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसी तरह 2020 में सोना 15% तक गिरा, लेकिन साल के अंत में 28% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं, 2022 में भी सोने में 15% की गिरावट आई थी, लेकिन इसके बावजूद इसने साल के अंत में 12% का रिटर्न दिया। हालांकि, हर बार ऐसा नहीं हुआ। साल 2013 में सोने की कीमतों में 24% की गिरावट आई और यह साल के अंत तक 18% नुकसान में रहा। बता दें कि 2025 में सोने ने 76% का शानदार रिटर्न दिया था, जबकि इस दौरान इसमें अधिकतम 8% की गिरावट आई थी। वहीं, 2026 में अक्टूबर तक सोना 25% तक टूट चुका था और सालाना आधार पर करीब 5% नुकसान में था।

सोने में गिरावट की क्या है वजह? जियोटस डॉट कॉम के CEO विक्रम सुब्बुराज के मुताबिक, 20 नवंबर को सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट से भारतीय खरीदारों को कम कीमत पर सोना खरीदने का मौका मिला है। हालांकि, फ्यूचर मार्केट में निवेश करने वालों को इससे बड़ा नुकसान भी हुआ है। 20 नवंबर को सुबह 9:04 बजे MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना ₹5,017 यानी करीब 3.94% गिरकर ₹1,22,435 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। सोने की कीमतों पर सबसे ज्यादा दबाव अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की ओर से दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से पड़ रहा है। इसके अलावा बाजार में जबरन बिकवाली यानी फोर्स्ड लिक्विडेशन ने भी गिरावट को बढ़ाया है।

क्या 2026 में सोना देगा पॉजिटिव रिटर्न? फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि सोना साल 2026 का अंत पॉजिटिव रिटर्न के साथ करेगा या नहीं। फंड्सइंडिया के सीनियर मैनेजर (रिसर्च) जिरल मेहता के मुताबिक, सोने की कीमतों में नरमी आई है, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे निवेश का रुझान बदलता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि निवेशकों को सिर्फ हाल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसेट में पैसा लगाने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में अलग-अलग तरह के निवेश बनाए रखने चाहिए।