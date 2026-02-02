सोना दशक की सबसे बड़ी गिरावट की ओर बढ़ा, चांदी में भूचाल जारी, देखें लेटेस्ट रेट

संक्षेप: Gold Silver Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट जारी है, जो पिछले एक दशक से अधिक समय की सबसे बड़ी गिरावट को और बढ़ा रही है। बहुत तेज और अधिक बढ़ चुकी कीमतों के बाद, कीमती धातुओं में अब समायोजन देखने को मिल रहा है। चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है।

Gold Silver Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट जारी है, जो पिछले एक दशक से अधिक समय की सबसे बड़ी गिरावट को और बढ़ा रही है। बहुत तेज और अधिक बढ़ चुकी कीमतों के बाद, कीमती धातुओं में अब समायोजन देखने को मिल रहा है। चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है।

सोमवार को शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट ब्लूमबर्ग के मुताबिक सोमवार को शुरुआती कारोबार में स्पॉट गोल्ड की कीमत 4% तक गिर गई। वहीं चांदी की कीमत भी लगभग इतने ही प्रतिशत गिरकर 80 डॉलर प्रति औंस के ऊपर टिक गई, हालांकि यह 12% तक भी गिर गई थी। चांदी ने पिछले सत्र में अपनी अब तक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट दर्ज की थी।

बुलियन बबल फूटा? विशेषज्ञ बोले, ‘अभी खत्म नहीं हुआ’ जेपीमोर्गन चेस के पूर्व प्रीशियस मेटल्स ट्रेडर और वर्तमान में स्वतंत्र बाजार विश्लेषक रॉबर्ट गॉटलिब का कहना है, "यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें देखना होगा कि क्या इसे सपोर्ट मिलता है। बॉटम लाइन यह है कि यह ट्रेड बहुत अधिक भीड़भाड़ वाला हो गया था।"

पिछली रिकॉर्ड तेजी के पीछे के कारण पिछले एक साल में, कीमती धातुएं ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गईं, जिसने अनुभवी व्यापारियों को भी हैरान कर दिया। जनवरी में यह रैली और तेज हो गई, क्योंकि भू-राजनीतिक उथल-पुथल, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर नए सिरे से चिंताओं के बीच निवेशकों ने सोने-चांदी में पैसा लगाया।

फेड चेयर की खबर ने मचाई बाजार में उथल-पुथल शुक्रवार को आई भारी बिकवाली का तात्कालिक कारण यह खबर थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेड का नेतृत्व करने के लिए केविन वार्श को नामित करेंगे। इस खबर ने डॉलर को मजबूत किया और उन निवेशकों की भावना को कमजोर किया, जिन्होंने ट्रंप की डॉलर को कमजोर रखने की इच्छा पर दांव लगाया था। व्यापारी वार्श को अंतिम उम्मीदवारों में सबसे कड़े मुद्रास्फीति रोधी के रूप में देखते हैं, जिससे ऐसी मौद्रिक नीति की उम्मीद बढ़ गई है जो डॉलर को मजबूत करेगी और डॉलर में मूल्यांकन वाली कीमती धातुओं को कमजोर करेगी।

पहले से ही थीं बड़ी उछाल-गिरावट की तैयारी हालांकि, कीमती धातुओं में बड़ी उछाल-गिरावट के लिए पहले से ही माहौल बन चुका था, क्योंकि बढ़ती कीमतों और अस्थिरता ने व्यापारियों के जोखिम मॉडल और बैलेंस शीट पर दबाव डाला था। गोल्डमैन सैक्स ने एक नोट में कहा कि कॉल ऑप्शंस (ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो धारकों को पूर्व निर्धारित कीमत पर खरीदने का अधिकार देते हैं) की रिकॉर्ड खरीदारी ने "मैकेनिकल रूप से ऊपरी कीमत गति को मजबूत किया", क्योंकि इन ऑप्शंस के विक्रेताओं ने बढ़ती कीमतों से अपने एक्सपोजर को हेज करने के लिए और अधिक खरीदारी की थी।