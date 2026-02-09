भारत में गोल्ड ETF में 98% की उछाल, दुनिया भर में इस सोने में पैसा लगा रहे लाेग

संक्षेप: Gold ETF: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत के गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) में 2.49 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश आया। यह दिसंबर 2025 के 1.25 अरब डॉलर के निवेश से 98 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत के गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) में 2.49 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश आया। यह दिसंबर 2025 के 1.25 अरब डॉलर के निवेश से 98 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी है। यह लगातार आठवां महीना है, जब इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा है।

2025 का सिलसिला जारी रहा साल 2025 के मार्च और मई को छोड़कर हर महीने गोल्ड ETF में निवेश बढ़ा। पूरे 2025 में कुल 4.68 अरब डॉलर का निवेश आया, जो 2024 के 1.29 अरब डॉलर से 262 प्रतिशत अधिक है। इसकी तुलना में, 2023 में भारत के गोल्ड ETF में केवल 310 मिलियन डॉलर और 2022 में महज 33 मिलियन डॉलर ही निवेश आया था।

ग्लोबल लेवल पर भी नया रिकॉर्ड दुनियाभर में भी निवेशकों ने साल की शुरुआत में सोना ETF में पैसा लगाना जारी रखा। जनवरी में वैश्विक सोना ETF में 19 अरब डॉलर का निवेश आया, जो अब तक का सबसे मजबूत मंथली फंड फ्लो है। इस निवेश और सोने की कीमतों में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने वैश्विक सोना ETF के प्रबंधन में जमा संपत्ति को रिकॉर्ड 669 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया, जो पिछले महीने की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि है। वैश्विक होल्डिंग भी 120 टन बढ़कर 4,145 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

एशिया ने भी बनाया रिकॉर्ड एशियाई गोल्ड ETF में जनवरी में 10 अरब डॉलर का निवेश आया, जो 2025 के मासिक औसत से काफी अधिक है और इस क्षेत्र में लगातार पांचवें महीने निवेश बढ़ने का संकेत देता है। यह इस क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे मजबूत मासिक प्रवाह है।

सभी क्षेत्रों में बढ़त जनवरी में सभी क्षेत्रों में निवेश बढ़ा, जिसमें उत्तरी अमेरिका और एशिया ने वैश्विक मांग को गति दी। उत्तरी अमेरिका में रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे ऊंचा मासिक फ्लो दर्ज किया गया, जबकि एशिया ने अपना सबसे बड़ा फ्लो दर्ज किया। यूरोप ने भी बढ़ी हुई भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनाव के बीच उल्लेखनीय प्रवाह देखा।

गिरावट पर भी निवेश जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि सोने की कीमतों में अवधि के अंत में गिरावट आई, लेकिन यूरोप को छोड़कर सभी क्षेत्रों ने 30 जनवरी और 2 फरवरी दोनों को शुद्ध प्रवाह दर्ज किया, क्योंकि निवेशकों ने कीमतों में गिरावट के दौरान भी निवेश जारी रखा।

बाजार के कारक जनवरी में, फ्लो को शुरुआती कीमतों में तेजी और अमेरिका तथा ईरान, ग्रीनलैंड और यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों के बीच बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनावों ने समर्थन दिया। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने और आर्थिक गतिविधि का विस्तार होने का हवाला देने के बावजूद, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर अनिश्चितता बनी रही।