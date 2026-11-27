मुख्य बातें

RBI ने SGB (Sovereign Gold Bond) 2020-21 सीरीज-I के समय से पहले रिडेम्पशन के लिए कीमत ₹14,159 प्रति ग्राम तय की।

Gold ETFs vs Gold Mutual Funds: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के सामने एक बड़ा सवाल है कि गोल्ड ETF में पैसा लगाना बेहतर होगा या गोल्ड म्यूचुअल फंड में। दोनों ही विकल्पों के जरिए बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे सोने की कीमतों में होने वाली तेजी का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन, निवेश का तरीका, खर्च और मिलने वाला रिटर्न दोनों में अलग-अलग हो सकता है। हाल के दिनों में सोने की कीमतों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बुधवार को MCX पर सोने का भाव गिरकर ₹1,20,750 प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। यह करीब 15 महीने का निचला स्तर था। इसके बाद लगातार दो कारोबारी सत्रों में सोने की कीमतों में तेजी आई और भाव लगभग ₹1,25,800 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, यानी निचले स्तर से सोना करीब ₹6,000 महंगा हो चुका है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने ने 3,600 डॉलर प्रति औंस का स्तर पार कर लिया और कारोबार के दौरान 3,679 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचा। हालांकि, भारत में सोने की कीमत अभी भी अपने रिकॉर्ड स्तर ₹1,80,779 प्रति 10 ग्राम से करीब ₹55,000 नीचे है। ऐसे में जो निवेशक सोने में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन गहने या सिक्के खरीदने का खर्च नहीं उठाना चाहते, उनके लिए Gold ETF और Gold Mutual Fund विकल्प हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है?

Gold ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है?

गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों का प्रदर्शन मुख्य रूप से सोने की कीमतों से जुड़ा होता है। लेकिन इनमें निवेश करने का तरीका अलग है।

Gold ETF:- इसमें निवेश करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। गोल्ड ETF शेयर बाजार में लिस्ट होते हैं और इन्हें शेयरों की तरह एक्सचेंज पर खरीदा-बेचा जा सकता है।

गोल्ड म्यूचुअल फंड:- इसमें निवेश के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। निवेशक सीधे म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगा सकते हैं। ये फंड आमतौर पर Gold ETF में निवेश करते हैं। इस वजह से इनके खर्च में फंड मैनेजमेंट फीस भी शामिल होती है।

Gold ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड, किसमें मिलता है ज्यादा रिटर्न?

ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स (Optima Money Managers) के MD और CEO पंकज मठपाल के मुताबिक, खर्च के लिहाज से गोल्ड ETF बेहतर विकल्प हो सकता है। इसकी वजह यह है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड भी निवेशकों से जुटाए गए पैसे को गोल्ड ETF में लगाते हैं। इसके लिए फंड हाउस एक्सपेंस रेशियो के रूप में फीस लेता है। इसका मतलब है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर एक अतिरिक्त खर्च जुड़ जाता है, जिसका असर लंबे समय में आपके कुल रिटर्न पर पड़ सकता है।

गोल्ड ETF में निवेश करने वाले को ब्रोकरेज देना पड़ सकता है, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की फीस भी शामिल होती है। पंकज मठपाल के मुताबिक, गोल्ड म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर 0.40% से करीब 1% तक हो सकता है। हालांकि, निवेश से पहले ब्रोकरेज, एक्सपेंस रेशियो और अन्य लागू शुल्कों की तुलना करना जरूरी है।

किस निवेशक के लिए Gold ETF बेहतर है?

पंकज मठपाल के अनुसार, जिन निवेशकों को शेयर बाजार और डीमैट अकाउंट की अच्छी समझ है, उनके लिए गोल्ड ETF एक अच्छा विकल्प हो सकता है।



लंबी अवधि के निवेशक:- जो निवेशक लंबे समय तक गोल्ड में पैसा बनाए रखना चाहते हैं, वे कम लागत वाले ETF पर विचार कर सकते हैं।



जो निवेशक लंबे समय तक गोल्ड में पैसा बनाए रखना चाहते हैं, वे कम लागत वाले ETF पर विचार कर सकते हैं। एकमुश्त निवेश करने वाले:- जिनके पास एक साथ निवेश करने के लिए रकम है और वे बाजार में खुद खरीदारी कर सकते हैं, उनके लिए भी ETF उपयोगी हो सकता है।



जिनके पास एक साथ निवेश करने के लिए रकम है और वे बाजार में खुद खरीदारी कर सकते हैं, उनके लिए भी ETF उपयोगी हो सकता है। कम खर्च चाहने वाले निवेशक:- गोल्ड ETF में अतिरिक्त फंड मैनेजमेंट फीस से बचने का फायदा मिल सकता है।

SEBI-रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता भी मानते हैं कि बाजार की अच्छी जानकारी रखने वाले निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए गोल्ड ETF ज्यादा उपयुक्त है।

गोल्ड म्यूचुअल फंड किसके लिए बेहतर विकल्प है?

अगर किसी निवेशक को शेयर बाजार में ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट की जानकारी नहीं है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड उसके लिए आसान विकल्प हो सकता है। अनुज गुप्ता के मुताबिक, गोल्ड म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर निवेशकों की रकम को गोल्ड ETF में लगाता है। इसलिए जिन लोगों को खुद ETF चुनने या एक्सचेंज पर खरीदारी करने की जानकारी नहीं है, वे इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, इसमें एक्सपेंस रेशियो के अलावा कुछ योजनाओं में समय से पहले पैसा निकालने पर एग्जिट लोड भी लग सकता है। इसलिए निवेश से पहले स्कीम के नियम जरूर पढ़ने चाहिए।

गोल्ड ETF चुनते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान

गोल्ड ETF में निवेश करने से पहले केवल पिछले रिटर्न को देखकर फैसला करना सही नहीं है। पंकज मठपाल के मुताबिक, ETF चुनते समय इन दो बातों पर खास ध्यान देना चाहिए:

1- ट्रेडिंग वॉल्यूम:- जिस गोल्ड ETF में खरीद-बिक्री ज्यादा होती है, उसमें निवेशकों को आमतौर पर खरीदने और बेचने में आसानी हो सकती है। कम ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले ETF में लिक्विडिटी की समस्या आ सकती है।

2-प्रीमियम:- ETF की बाजार कीमत और उसकी वास्तविक नेट एसेट वैल्यू (NAV) के बीच अंतर को समझना जरूरी है। ज्यादा प्रीमियम पर ETF खरीदने से निवेश का प्रभावी खर्च बढ़ सकता है। इसलिए कम प्रीमियम पर कारोबार करने वाले ETF की तुलना करना बेहतर है।

भारत के टॉप 5 Gold ETF

पंकज मठपाल ने निवेशकों के लिए इन पांच गोल्ड ETF के नाम बताए हैं:

1- Nifty Gold BeES

2- ICICI Prudential Gold ETF

3- Nippon India ETF Gold BeES

4- ICICI Prudential Gold ETF

5- HDFC Gold ETF

नोट:- दी गई लिस्ट एक्सपर्ट की ओर से बताए गए विकल्पों पर आधारित है। यह रैंकिंग नहीं है। निवेश से पहले फंड का एक्सपेंस रेशियो, ट्रेडिंग वॉल्यूम, प्रीमियम और ट्रैकिंग एरर जरूर जांचें।

भारत के टॉप 5 गोल्ड म्यूचुअल फंड

अनुज गुप्ता के मुताबिक, निवेशक इन 5 गोल्ड म्यूचुअल फंड पर भी विचार कर सकते हैं:

1- SBI Gold Mutual Fund

2- HDFC Gold Mutual Fund

3- Nippon India Gold Savings Fund

4- ICICI Prudential Gold ETF FoF

5- Kotak Gold Mutual Fund

निवेश से पहले समझें कौन सा विकल्प है बेहतर

गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में से किसी एक को चुनने का फैसला आपकी निवेश संबंधी जानकारी और सुविधा पर निर्भर करता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आप खुद बाजार में ETF खरीद-बेच सकते हैं, तो कम लागत के कारण गोल्ड ETF बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं, अगर आप बिना डीमैट अकाउंट के म्यूचुअल फंड के जरिए सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो और संभावित एग्जिट लोड का ध्यान रखना जरूरी है।

सबसे अहम बात यह है कि सोने की कीमतों में हालिया तेजी देखकर जल्दबाजी में निवेश न करें। निवेश से पहले अपने लक्ष्य, समयावधि और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से विकल्प चुनें। सोना पोर्टफोलियो में विविधता लाने का माध्यम हो सकता है, लेकिन इसकी कीमतों में भी उतार-चढ़ाव का जोखिम बना रहता है।