सोना ₹1.20 लाख के पार, चांदी भी दमदार, खरीदारी में ये 5 गलतियां पड़ेंगी भारी

Gold Silver Price: सोने की इस चाल ने देश भर के निवेशकों को आकर्षित किया है, लेकिन इस उत्साह के बीच भी मूलभूत बातों को नजरअंदाज न करना और सोने-चांदी से रिटर्न की अपनी उम्मीदों पर नियंत्रण रखना निवेशकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोने और चांदी के लिए निवेशकों को इन 5 सामान्य गलतियों से बचना चाहिए।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 11:12 AM
Gold Silver Price: सोना 1 अक्टूबर 2025 को एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। दिल्ली में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1.20 लाख रुपये के लेवल को पार कर गई है। वर्तमान में, इसका मूल्य 1,20,625 रुपये है। पिछले 12 महीनों में, सोने की कीमतों में 52.21% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

सोने की इस चाल ने देश भर के निवेशकों को आकर्षित किया है, लेकिन इस उत्साह के बीच भी मूलभूत बातों को नजरअंदाज न करना और सोने-चांदी से रिटर्न की अपनी उम्मीदों पर नियंत्रण रखना निवेशकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोने और चांदी के लिए निवेशकों को इन 5 सामान्य गलतियों से बचना चाहिए।

अधिक प्रीमियम पर खरीदारी से बचें

डीलर के मार्कअप या कलेक्टबिलिटी चार्ज के कारण अत्यधिक प्रीमियम देने से बचें। सोने और चांदी की चालू तेजी में बहकर अतार्किक निर्णय न लें। लॉन्ग टर्म में धन केवल तभी बनाया जा सकता है, जब समझदारी भरे निवेश किए जाएं और सोने व चांदी में निवेश के नियमों का ठीक से पालन किया जाए।

लिक्विडिटी को नजरअंदाज न करें

बड़े सोने-चांदी के बार और ज्वैलरी आमतौर पर कमजोर और अधिक जटिल सेल प्राइस देते हैं। सिल्वर या गोल्ड ईटीएफ, सिक्के, या छोटे बार जैसी अधिक आसानी से व्यापार योग्य संपत्तियों की तुलना में इन्हें बेचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो रूप चुन रहे हैं, उसे बेचना आसान हो।

शुद्धता और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करें

यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दें कि आप जो सोना या चांदी खरीद रहे हैं वह कितना शुद्ध है। उस संगठन की उचित प्रमाणिकता और पृष्ठभूमि को सत्यापित करें, जिससे आप अपना सोना या चांदी खरीद रहे हैं। हमेशा हॉलमार्क किए हुए सोने या चांदी को ही खरीदें।

स्टोरेज सिक्योरिटी और लागत पर ध्यान दें

स्टोरेज सुरक्षा संबंधित लागतों और प्रबंधन व्यय पर उचित समय से ध्यान दें, क्योंकि ये आपके वास्तविक शुद्ध रिटर्न को कम करते हैं। उचित सुरक्षा और मन की शांति सुनिश्चित करने के लिए अपने फिजिकल गोल्ड और चांदी के अच्छे स्टोरेज की योजना पहले से बनाना महत्वपूर्ण है।

बिना रणनीति के निवेश न करें

सोने-चांदी या संबंधित ईटीएफ से जुड़ी कोई भी खरीदारी करने से पहले, एक प्रमाणित निवेश सलाहकार से उचित चर्चा के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टैटजी तैयार करना आवश्यक है। भीड़ या ट्रेंड का अनुसरण करना और निवेश के लिए भागदौड़ करना या चक्र का समय निर्धारित करने का प्रयास करना उचित नहीं होगा।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

टाटा एसेट मैनेजमेंट की हेड-प्रोडक्ट्स, शैली गांग के अनुसार, "सोने को एक स्थायी रणनीतिक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए, जो मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक झटकों और मुद्रा अवमूल्यन से बचाव के लिए एक विविध पोर्टफोलियो का आदर्श रूप से 15% हो।" उन्होंने आगे कहा, "चांदी, बढ़ती औद्योगिक डिमांड और सप्लाई घाटे से समर्थित, 10% तक की एक रणनीतिक आवंटन के रूप में है।"

गांग सोने-चांदी के अनुपात को एक उपयोगी मार्गदर्शक के रूप भी बताती हैं। यह अनुपात मापता है कि सोने के एक औंस को खरीदने के लिए चांदी के कितने औंस की आवश्यकता होती है। जब यह 100 से ऊपर चला जाता है, तो चांदी सोने की तुलना में कम मूल्यवान हो जाती है, जिससे यह एक आकर्षक खरीद बन जाती है। जब यह 75 से नीचे गिर जाता है, तो चांदी की तुलना में सोना सस्ता दिखता है, जिससे बेहतर एंट्री प्वाइंट मिलता है। सोने और चांदी में निवेश के इस पहलू पर भी नवोदित निवेशकों द्वारा उचित विचार दिया जाना चाहिए।

सोने और चांदी के सही रूप का चयन

संभावित रिटर्न को अधिकतम करने के लिए, नए निवेशकों को तरल और पारदर्शी सोने और चांदी के निवेश विकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (जब नई ट्रेंच लॉन्च हो), या छोटे मूल्यवर्ग के सिक्के जैसे विकल्प समझदारी भरे विकल्प हो सकते हैं।

आपको हमेशा उत्पत्ति, शुद्धता का उचित विवरण और बिल वाला हॉलमार्क किया हुआ सोना या चांदी खरीदनी चाहिए ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर उचित फॉलो-अप किया जा सके। जो निवेशक सुरक्षा और भंडारण को लेकर चिंतित हैं, साथ ही चोरी का डर है, वे डिजिटल या पेपर गोल्ड पर विचार कर सकते हैं, जो अनुकूल कर उपचार के साथ भी आते हैं।

अनुशासित बने रहें और निवेश में जल्दबाजी से बचें

सोना और चांदी अब ऐतिहासिक उच्च स्तर के आसपास मंडरा रहे हैं। यह रूस-यूक्रेन युद्ध, ट्रंप के टैरिफ और अन्य समान समस्याओं जैसी चल रही भू-राजनीतिक जटिलताओं और मुद्दों का परिणाम है। झुंड की मानसिकता के आधार पर इस गति का पीछा करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि पीले धातु (सोने) ने पिछले वर्ष में 50% से अधिक का रिटर्न दिया है, जो सिल्वर ईटीएफ के रिटर्न के समान है।

