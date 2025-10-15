Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold creates new history on mcx hit all time high these are the reasons for the rise

एमसीएक्स पर सोने ने रचा नया इतिहास, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, तेजी के ये हैं कारण

संक्षेप: MCX Gold Price: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार को सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर 1.27 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गईं। यह उछाल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी और अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच आया है।

Wed, 15 Oct 2025 09:52 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
एमसीएक्स पर सोने ने रचा नया इतिहास, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, तेजी के ये हैं कारण

MCX Gold Price: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार को सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर 1.27 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गईं। यह उछाल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी और अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच आया है। इसके साथ ही निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

सुबह एमसीएक्स पर सोना 0.52% बढ़कर ₹1,26,915 प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव ₹1,26,256 था। दिन में सोने ने ₹1,27,500 प्रति 10 ग्राम का नया उच्च स्तर छू लिया। वहीं चांदी की कीमत 0.18% बढ़कर ₹1,59,800 प्रति किलो पर खुली और ₹1,61,418 तक पहुँची।

सुबह 9:10 बजे, MCX पर सोना ₹579 यानी 0.46% बढ़कर ₹1,26,835 प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी ₹829 (0.52%) बढ़कर ₹1,60,333 प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी।

ग्लोबल मार्केट में किस भाव पर बिक रहा सोना

वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतें रिकॉर्ड के करीब हैं। स्पॉट गोल्ड 0.4% बढ़कर $4,155.99 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी दिसंबर वायदा सोना 0.3% बढ़कर $4,174.30 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था। इस साल अब तक (YTD) सोना 55% बढ़ चुका है और मंगलवार को 4,179.48 डॉलर का रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया।

सोने की तेजी के प्रमुख कारण

वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता

अमेरिकी फेड की ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें

केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर सोना खरीदना

डॉलर पर निर्भरता घटाने की प्रवृत्ति

गोल्ड ETF में मजबूत निवेश

फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पॉवेल ने मंगलवार को कहा कि ब्याज दरों पर फैसला हर बैठक में आर्थिक हालात को देखकर लिया जाएगा। बाजार को उम्मीद है कि इस महीने और फिर दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की दर कटौती होने की संभावना है।

इसी बीच अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव ने सोने को और मजबूती दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन चीन के साथ कुछ व्यापारिक संबंधों को, विशेषकर खाद्य तेल क्षेत्र में, सीमित करने पर विचार कर रहा है। दोनों देशों ने मंगलवार से एक-दूसरे पर बंदरगाह शुल्क (port fees) लगाना भी शुरू किया।

रिलायंस सिक्योरिटीज के विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा, “सोने ने अपनी तेजी जारी रखी है क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं और अमेरिकी मौद्रिक नीति (monetary policy) में और ढील की संभावना बढ़ रही है। बढ़ता व्यापार तनाव, फेड दर कटौती की उम्मीद और अमेरिकी सरकार का शटडाउन मिलकर बाजार में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं।”

गोल्ड प्राइस टारगेट

जिगर त्रिवेदी के अनुसार, MCX दिसंबर कांट्रैक्ट में सोने की कीमत ₹1,27,500 प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, खासकर कमजोर रुपये और अंतरराष्ट्रीय तेजी के कारण।

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट राहुल कलंत्री के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सोने (Gold) के लिए सपोर्ट ज़ोन $4,120–$4,080 और रेजिस्टेंस ज़ोन $4,195–$4,220 है। चांदी (Silver) के लिए सपोर्ट $51.10–$50.40 और रेजिस्टेंस $52.35–$52.80 है।

वहीं, MCX सोना का सपोर्ट ₹1,25,470–₹1,24,580 और रेजिस्टेंस ₹1,27,150–₹1,27,900 पर है।चांदी का सपोर्ट ₹1,57,950–₹1,56,150, जबकि रेजिस्टेंस ₹1,60,850–₹1,61,950 पर है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold silver mcx Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।