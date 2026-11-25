सोने-चांदी की कीमतों में भूचाल, नवंबर में 20% तक टूटी चांदी, सोना 13% तक लुढ़का, अभी और आएगी गिरावट?
मुख्य बातें
- घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है
- इस महीने अब तक सोना करीब 13% टूट चुका है, जबकि चांदी में लगभग 20% की गिरावट आई है
- ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या यह खरीदारी का अच्छा मौका है या अभी कीमतों में और गिरावट आ सकती है?
Gold-Silver Price: नवंबर का महीना सोने और चांदी के निवेशकों के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इस महीने अब तक सोना करीब 13% टूट चुका है, जबकि चांदी में लगभग 20% की गिरावट आई है। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या यह खरीदारी का अच्छा मौका है या अभी कीमतों में और गिरावट आ सकती है? बुधवार, 25 नवंबर को भी MCX पर सोना और चांदी गिरावट के साथ खुले। सोने का भाव 294 रुपये गिरकर 1,22,035 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं, चांदी 301 रुपये टूटकर 1,45,137 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान दोनों धातुओं में गिरावट 1% से ज्यादा हो गई।
क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के भाव
सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता है। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने और डॉलर मजबूत होने से भी सोने पर दबाव बना हुआ है। दूसरी तरफ, जिन निवेशकों ने पहले सोने-चांदी में भारी खरीदारी की थी, अब वे मुनाफा निकाल रहे हैं। इससे बाजार में बिकवाली बढ़ गई है। चांदी की गिरावट के पीछे औद्योगिक मांग को लेकर चिंता भी है। सोलर सेक्टर में चांदी की खपत घटने की आशंका जताई जा रही है। जर्मन बैंक डॉयचे बैंक (Deutsche Bank) का अनुमान है कि सोलर सेक्टर में इस साल चांदी की खपत 20% से ज्यादा घट सकती है। इससे चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ा है।
सोने में कहां तक आ सकती है गिरावट
एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर के मुताबिक, MCX पर सोने के लिए 1,21,000 से 1,21,700 रुपये का स्तर अहम सपोर्ट है। अगर कीमत इस स्तर से नीचे जाती है तो सोना 1,17,500 से 1,18,500 रुपये तक फिसल सकता है। वहीं, तेजी आने पर 1,26,300 से 1,27,000 रुपये के बीच बड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। इस स्तर के ऊपर टिकने पर सोने में दोबारा मजबूती आ सकती है।
चांदी में आगे क्या होगा
चांदी फिलहाल सोने के मुकाबले ज्यादा दबाव में है। एक्सपर्ट के मुताबिक, चांदी के लिए 1,40,000 से 1,42,000 रुपये का स्तर अहम सपोर्ट है। अगर यह स्तर टूटता है तो कीमत 1,33,000 से 1,35,000 रुपये तक गिर सकती है। वहीं, तेजी की स्थिति में 1,47,000 से 1,49,000 रुपये का स्तर पार करना जरूरी होगा
निवेशकों को क्या करना चाहिए
SAHI के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा का कहना है कि कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बाजार में अभी बिकवाली का दबाव बना हुआ है। ऐसे में कीमतों में स्थिरता आने का इंतजार करना बेहतर होगा। उनके मुताबिक, निवेशकों के कुल पोर्टफोलियो में सोने और चांदी की हिस्सेदारी करीब 8 से 10% तक सीमित रहनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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