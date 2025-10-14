Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold breaches 1 lakh 30k gm silver hits new record in festive rush

त्योहारी सीजन में सोना नए शिखर पर, पहली बार 1.30 लाख रुपये के पार गया भाव

संक्षेप: देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 2,850 रुपये मजबूत होकर पहली बार 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गईं। चांदी की कीमत 6,000 रुपये के उछाल के साथ 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई।

Tue, 14 Oct 2025 10:00 PMDeepak Kumar भाषा
धनतेरस से पहले खुदरा विक्रेताओं और आभूषण विक्रेताओं की भारी त्योहारी खरीदारी के कारण मंगलवार को सोना नए ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 2,850 रुपये मजबूत होकर पहली बार 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,850 रुपये बढ़कर 1,30,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछली सत्र में यह 1,27,950 रुपये पर बंद हुई थी। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 2,850 रुपये बढ़कर 1,30,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

6,000 रुपये महंगा हुआ चांदी

चांदी भी 6,000 रुपये के उछाल के साथ 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो लगातार पांचवें दिन की बढ़त है। पिछले बाजार सत्र में यह 1,79,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आया, लेकिन ऊंचा बना रहा। दिन में पहले 4,179.71 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद, यह 0.72 प्रतिशत बढ़कर 4,140.34 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। हाजिर चांदी भी 53.54 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद नीचे आई और 1.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 51.36 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई।

क्या है तेजी की वजह?

व्यापारियों ने सर्राफा कीमतों में तेज वृद्धि का श्रेय त्योहारी और शादी-ब्याह के मौसम से पहले आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की निरंतर मांग और साथ ही मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपये में आई कमजोरी को भी दिया, जो 12 पैसे गिरकर 88.80 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया।

