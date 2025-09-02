gold became costlier by rs 2274 and silver by rs 5709 in 2 days check today s rates 2 दिन में सोना 2274 और चांदी 5709 रुपये हुई महंगी, चेक करें आज के रेट, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold became costlier by rs 2274 and silver by rs 5709 in 2 days check today s rates

2 दिन में सोना 2274 और चांदी 5709 रुपये हुई महंगी, चेक करें आज के रेट

Gold Silver Price 2 September: सोने-चांदी के भाव में आज भी तेजी है। सोना 169 तो चांदी का भाव 481 रुपये चढ़ा है। इस तेजी के चलते पिछले दो दिन यानी इस सितंबर में सोना 2274 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 5709 रुपये का उछाल आया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 12:42 PM
आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक आज सोना 104662 रुपये और चांदी 123281 रुपये पर खुली। अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में चांदी 126979 रुपये किलो हो गई है। जबकि, सोना 107801 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आइबीजेए के मुताबिक सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 122800 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 104493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

बता दें सोमवार को बिना जीएसटी 24 कैरेट गोल्ड पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर 104792 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमत भी 5678 रुपये की बंपर तेजी के साथ 123250 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 168 रुपये चढ़कर 104243 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 107370 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 154 रुपये बढ़कर 95870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 98746 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 127 रुपये बढ़कर 78497 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 80851 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 63063 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

