सितंबर में ₹12961 महंगा हुआ सोना, चांदी की रफ्तार दोगुनी, कैसा रंग दिखाएगा अक्टूबर

Gold Price Review: न बैंडबाजा और न ही शुरुआत में कोई बड़ा त्योहार, फिर सोने-चांदी के रेट ने सितंबर के महीने में कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए। सोना पहली बार जीएसटी संग 1.20 लाख के पार हुआ तो चांदी 1.50 लाख रुपये के करीब पहुंच गई। बीते महीने चांदी की रफ्तार सोने से दोगुनी तेज रही।

सितंबर 2025 में सोना 12961 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 24862 रुपये का उछाल आया।

आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

इस साल की बात करें तो सितंबर तक सोना 39609 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 56417 रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है।

अक्टूबर में क्या रंग दिखाएगा सोना केडिया एडवाइजरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में सोना करीब 10% चढ़ा है। पिछले 6 में से 5 साल सितंबर में सोना तेजी के साथ बंद हुआ है, यानी यह महीना इसके लिए आमतौर पर अच्छा रहता है।

पिछले 5-6 साल के आंकड़े देखें तो अक्टूबर में सोने के भाव में कभी गिरावट नहीं आई है। इस महीने में सोने का औसतन 2.58% का ग्रोथ दर्ज किया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिकक त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग और ग्लोबल हेजिंग फ्लो का सोने की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ता है।

Technical Analysis के हिसाब से सोना अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ संकेत सावधानी के भी हैं। सोना अपने लंबे समय के औसत ट्रेंड से काफी ऊपर पहुंच गया है, जो दिखाता है कि तेजी बहुत ज्यादा खिंच चुकी है।