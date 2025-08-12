gold became cheaper price came below rs 100000 these are the 3 reasons for the fall सोना हुआ सस्ता, ₹100000 से नीचे आया भाव, ये हैं गिरावट के 3 कारण, Business Hindi News - Hindustan
सोना हुआ सस्ता, ₹100000 से नीचे आया भाव, ये हैं गिरावट के 3 कारण

Gold Silver Price 12 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के दाम मामूली रूप से ऊपर चढ़े। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोना ₹408 गिरकर ₹99,549 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो 8 अगस्त के ऑल-टाइम हाई ₹1,01,406 से ₹1,857 सस्ता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 12:33 PM
Gold Silver Price 12 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के दाम मामूली रूप से ऊपर चढ़े। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोना ₹408 गिरकर ₹99,549 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो 8 अगस्त 2025 के ऑल-टाइम हाई ₹1,01,406 से ₹1,857 सस्ता है। वहीं, चांदी ₹92 प्रति किलो की बढ़त के साथ ₹1,13,593 प्रति किलो पर पहुंच गई। जीएसटी समेत सोना ₹1,02,535 और चांदी ₹1,17,000 प्रति किलो के भाव से बिक रही है।

सोने में आई गिरावट के 3 प्रमुख कारण

1. भू-राजनीतिक तनाव में कमी: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की होने वाली मुलाकात से यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता की उम्मीद बढ़ी है। इससे सोने जैसे "सुरक्षित निवेश" की मांग घटी।

2. निवेशकों की मुनाफावसूली: पिछले पांच दिनों की लगातार बढ़त के बाद बाजार में बिकवाली का रुख देखा गया।

3. अमेरिका द्वारा सोने की छड़ों पर 39% शुल्क लगाने की अफवाह के बाद व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण ने भी दबाव बनाया।

अलग-अलग कैरेट में भाव: 18 और 14 कैरेट सोना भी सस्ता

कैरेट के हिसाब से आज के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है।

23 कैरेट: ₹99,150 प्रति 10 ग्राम (₹407 की गिरावट)

22 कैरेट: ₹91,197 प्रति 10 ग्राम (₹374 की गिरावट)

18 कैरेट: ₹74,662 प्रति 10 ग्राम (₹306 की गिरावट)

14 कैरेट: ₹58,618 प्रति 10 ग्राम (₹433 की गिरावट)

ध्यान रहे, ये कीमतें जीएसटी और मेकिंग चार्ज से पहले हैं। इन्हें जोड़ने पर ज्वैलरी की असली लागत 5-10% तक बढ़ जाती है।

साल भर का ट्रेंड: सोना ₹23,387, चांदी ₹27,576 महंगी

इस साल अब तक सोने में जबरदस्त उछाल देखा गया। 1 जनवरी 2025 को 24 कैरेट सोना ₹76,162 प्रति 10 ग्राम था, जो अब तक ₹23,387 की बढ़त के साथ ₹99,549 पर पहुंचा। चांदी ₹86,017 प्रति किलो से ₹27,576 की छलांग लगाकर ₹1,13,593 पर आई।

पिछले साल (2024) की तुलना में यह उछाल काफी तेज है, जब सोना सिर्फ़ ₹12,810 महंगा हुआ था।

साल के अंत तक सोना ₹1.5 लाख पार कर सकता है?

कई विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता बनी रही तो सोना 2025 के अंत तक ₹1.5 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1.25 लाख प्रति किलो तक पहुंच सकती है। हालांकि, अगर अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम होता है तो सोना और 5-7% टूट सकता है।

