gold and silver rose as unemployment increased in america silver crossed rs 2 lakh 5000
अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी तो सोना-चांदी चढ़ी, सिल्वर 2.05 लाख के पार

संक्षेप:

Dec 17, 2025 10:13 am IST
MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर बुधवार, 17 दिसंबर को सुबह के कारोबार में सोने के दाम में आधे प्रतिशत से अधिक और चांदी के दाम में 4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। यह उछाल अमेरिका में नवंबर में बेरोजगारी दर बढ़ने के आंकड़ों के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा और ब्याज दरें कम किए जाने की उम्मीदों से प्रेरित था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांदी 100 डॉलर प्रति औंस लगभग 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ सकती है।

· सोने का भाव (फरवरी कॉन्ट्रैक्ट) 0.55% बढ़कर 1,35,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया।

· चांदी (मार्च फ्यूचर्स) 4% चढ़कर 2,05,665 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

बाद में मुनाफा वसूली का दबाव

हालांकि, डॉलर के मजबूत होने से कीमती धातुओं में निवेशकों ने मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया। डॉलर इंडेक्स में 0.20% की बढ़त ने सोने पर दबाव डाला। सुबह 9:20 बजे तक, सोना (फरवरी कॉन्ट्रैक्ट) 0.21% गिरकर 1,34,129 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जबकि चांदी 3.38% चढ़कर 2,04,445 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

दूसरे कारण

· सोने के भाव में उतार-चढ़ाव बना हुआ है क्योंकि जनवरी में फेड द्वारा एक और दर कटौती की संभावना से समर्थन मिल रहा है।

· वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के संकेतों ने भाव पर दबाव डाला है।

रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक, अमेरिका में नवंबर में बेरोजगारी दर 4.6% रही, जो अर्थशास्त्रियों के 4.4% के अनुमान से अधिक है।

क्या चांदी खरीदने का सही समय है? जानिए विशेषज्ञों की राय

चांदी की तेज उछाल ने निवेशकों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब बाजार में प्रवेश करने का सही मौका है। विश्लेषकों के अलग-अलग मत हैं, हालांकि ज्यादातर इस बात से सहमत हैं कि चांदी की दोहरी पहचान एक बहुमूल्य धातु और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में इसे मौजूदा आर्थिक माहौल में विशेष स्थिति देती है।

सकारात्मक दृष्टिकोण

पीएल वेल्थ के हेड प्रोडक्ट एंड फैमिली ऑफिस, राजकुमार सुब्रमण्यन ने पोर्टफोलियो में चांदी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "चांदी भारतीय निवेशकों के लिए एक रणनीतिक विविधीकरण का साधन बन रही है, जो सोने की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव देती है, लेकिन औद्योगिक मांग और बढ़ती खुदरा भागीदारी के कारण कच्चे माल के तेजी के दौर में कहीं अधिक बढ़त भी प्रदान करती है।" सुब्रमण्यन ने बताया कि भारत में चांदी की मांग अब सौर ऊर्जा उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल बुनियादी ढांचे की वृद्धि से जुड़ती जा रही है।

सतर्क दृष्टिकोण: सोना हो सकता है बेहतर

सैम्कोसिक्योरिटीज के हेड ऑफ मार्केट पर्सपेक्टिव्स एंड रिसर्च, अपूर्व सेठ ने अधिक सतर्क नजरिया पेश करते हुए कहा कि चांदी की शानदार दौड़ थम सकती है। "चांदी ने पहले ही मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन बढ़ती उपज और मुद्रास्फीति के बढ़ने की उम्मीदों को देखते हुए, हमारा मानना है कि मध्यम अवधि के नजरिए से सोना चांदी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस चरण में कीमती धातुओं का पोर्टफोलियो बनाने वाले निवेशकों को सोने को प्राथमिकता देनी चाहिए।"

लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करें

वेंचुरा के हेड ऑफ कमोडिटी एंड सीआरएम, एनएस रामास्वामी ने जोर देकर कहा कि चांदी की आपूर्ति में कमी और बदलती मांग की प्रोफाइल कीमतों को काफी ऊपर धकेल सकती है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा, "चांदी 100 डॉलर प्रति औंस लगभग 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम -तक बढ़ सकती है, लेकिन निवेशकों को यह याद रखना चाहिए कि चांदी में जबरदस्त तेजी के बाद अक्सर तेज गिरावट आती है। और जब आपूर्ति अंततः मांग के बराबर पहुंच जाएगी, तो वह चांदी के शिखर का संकेत होगा।"

रामास्वामी ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहनों में बढ़ती खपत के चलते चांदी तेजी से "अगली पीढ़ी की धातु" बनने के कगार पर है, साथ ही यह अमेरिकी महत्वपूर्ण खनिज सूची में शामिल होने से भी लाभान्वित हो रही है।

