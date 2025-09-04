gold and silver rates fall know today s gold rates according to carat सोने-चांदी के गिरे रेट, कैरेट के हिसाब से जानें आज क्या हैं गोल्ड के भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold and silver rates fall know today s gold rates according to carat

Gold Silver Price 4 September: सोने-चांदी के भाव में आज थोड़ी गिरावट है। सोना 270 तो चांदी का भाव 320 रुपये कम हुआ है। हालांकि, पिछले 4 दिन यानी इस सितंबर में सोना 3363 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 5328 रुपये का उछाल आया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:38 PM
आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक आज सोना 105751 रुपये और चांदी 122900 रुपये पर खुली। अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

GST के साथ क्या हैं रेट

जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में चांदी 126979 रुपये किलो हो गई है। जबकि, सोना 108923 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आइबीजेए के मुताबिक सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 123220 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 106021 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

बता दें बुधवार को बिना जीएसटी 24 कैरेट गोल्ड पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर 106021 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 268 रुपये गिरकर 105328 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 108487 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 247 रुपये टूटकर 96868 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 99774 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 202 रुपये कम होकर 79313 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 81692 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 63719 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

इस साल सोना 30011 और चांदी 36888 रुपये हुई महंगी

सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 30011 रुपये और चांदी 36888 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

