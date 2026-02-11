सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, क्या फिर ऊचांई पर पहुंचेंगे भाव

संक्षेप: Gold Silver Rate: ग्लोबल मार्केट के बाद आज घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी के भाव में तेजी है। MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ₹1,600 या 1% से अधिक बढ़कर ₹1,58,436 प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं, चांदी की कीमत 2.7% बढ़कर 2,59,418 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

Gold Silver Rate: ग्लोबल मार्केट के बाद आज घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी के भाव में तेजी है। MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ₹1,600 या 1% से अधिक बढ़कर ₹1,58,436 प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं, चांदी की कीमत 2.7% बढ़कर 2,59,418 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट में, स्पॉट सिल्वर 2.2% बढ़कर 82.43 डॉलर प्रति औंस हो गई, पिछले सत्र में इसमें 3% से अधिक की गिरावट आई थी। इसी दौरान, स्पॉट गोल्ड भी 0.5% बढ़कर 5,049.59 डॉलर प्रति औंस हो गया अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने के वायदा 0.9% बढ़कर 5,073.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए।

सोना $5,000 प्रति औंस के ऊपर मजबूत हो रहा है सोने की कीमत में $5,000 प्रति औंस के स्तर से ऊपर मजबूती बनी हुई है। इसकी एक वजह अमेरिका में कमजोर रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें कम करने की उम्मीद बढ़ गई है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला मंगलवार को गिरावट के बाद बुधवार को सोने की कीमत में 0.6% तक की बढ़त देखी गई। दिसंबर में उपभोक्ता खर्च अप्रत्याशित रूप से स्थिर रहा। अब बुधवार को जारी होने वाली जनवरी की नौकरियों की रिपोर्ट पर सबकी नजर है।

जनवरी के अंत में, भूराजनीतिक उथल-पुथल, फेड की स्वतंत्रता पर हमलों और पारंपरिक एसेट्स से दूरी जैसे कारणों से सोना रिकॉर्ड हाई $5,595 प्रति औंस पर पहुंच गया था। लेकिन अटकलबाजी की एक लहर के बाद तेजी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई और सोने की कीमत दो ही सत्रों में लगभग 13% गिर गई।

सोने का भाव $6,000 पर पहुंचने का अनुमान ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक उस गिरावट के बाद से, सोने ने अपने नुकसान का लगभग आधा हिस्सा वापस कमाया है और इस सप्ताह लगभग $5,000 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। कई बैंकों का मानना है कि सोने की तेजी फिर से शुरू होगी, क्योंकि जिन कारणों से इसकी बढ़त हुई थी, वे अब भी कायम हैं। बीएनपी पैरिबास एसए इसे साल के अंत तक $6,000 पर पहुंचने का अनुमान लगा रहा है, जबकि डॉयचे बैंक एजी और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक के भी तेजी वाले पूर्वानुमान हैं।