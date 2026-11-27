सोने-चांदी के भाव आज बाजार खुलते ही चढ़ गए, सिल्वर ₹6000 और गोल्ड ₹2000 से अधिक उछला
मुख्य बातें
- Gold Silver Rates: चांदी एक झटके में 151800 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई
- जबकि, गोल्ड के भाव 124229 रुपये पर पहुंच गए
- इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिली
Gold Silver Rates: आज कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने-चांदी के दाम उछल गए। चांदी एक झटके में 6000 रुपये महंगी होकर 151800 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। जबकि, गोल्ड के भाव 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम से उछलकर 124229 रुपये पर पहुंच गए। यह ताजा रेट एमसीएक्स के हैं। सर्राफा बाजारों में दोपहर को जब रेट खुलेंगे तो इससे अलग हो सकते हैं।
इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमतों में जोरदार वापसी
इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों में छुट्टी के चलते बिकवाली का दबाव कम होने और एआई से जुड़ी चिंताओं के कारण शेयर बाजारों में जारी उथल-पुथल थमने से सोने को सहारा मिला। सोना इस सप्ताह की शुरुआत में सितंबर 2025 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था।
रॉयटर्स के मुताबिक स्पॉट गोल्ड शुक्रवार को 1.6% चढ़कर 3,622.91 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इस सप्ताह अब तक सोने की कीमत में करीब 2.7% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं, अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 2.6% उछलकर 3,621.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
चांदी 4.6% उछली, प्लैटिनम और पैलेडियम में भी तेजी
शुक्रवार को चांदी की कीमत 4.6% बढ़कर 43.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके अलावा प्लैटिनम 2.6% चढ़कर 1,323.78 डॉलर और पैलेडियम 3.3% बढ़कर 901.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
दबाव बरकरार फिर भी चढ़े सोने के भाव
अमेरिका में मजबूत आर्थिक आंकड़ों और बढ़ती महंगाई ने फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका को मजबूत किया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में शुरुआती अनुमान से ज्यादा तेजी से वृद्धि दर्ज की, जबकि अक्टूबर में महंगाई भी बढ़ी।
ब्याज दरें बढ़ने से सोने जैसे ऐसे निवेश की मांग प्रभावित होती है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। हालांकि, गुरुवार को थैंक्सगिविंग की छुट्टी के कारण अमेरिकी शेयर बाजार बंद रहने से सोने पर बिकवाली का दबाव कम हुआ।
वीटी मार्केट्स के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रॉस मैक्सवेल के मुताबिक, सोने में रिकवरी की कोशिश जारी है, लेकिन आगे की तेजी अमेरिकी डॉलर, वास्तविक ब्याज दरों और इन्वेस्टमेंट के लिए फंड फ्लो पर निर्भर करेगी।
चीन में सोने का आयात बढ़ा: इस बीच, चीन का हांगकांग के रास्ते प्योर गोल्ड का आयात अक्टूबर में 1.6% बढ़कर अप्रैल के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इससे भी सोने की मांग को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। कमोडिटी मार्केट जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोना-चांदी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें