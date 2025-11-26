Hindustan Hindi News
सोने-चांदी के भाव में तेजी, जीएसटी समेत ₹118882 पर पहुंचा 22 कैरेट Gold

संक्षेप:

Gold Silver Price 26 Nov.: 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 118882 रुपये और 18 कैरेट 97338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 885 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी 126004 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

Wed, 26 Nov 2025 12:21 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 26 Nov.: शादी-विवाह के सीजन में सोने-चांदी की बढ़ी मांग के कारण सर्राफा बाजारों में आज बुधवार 26 नवंबर को इन धातुओं के रेट में उछाल नजर आ रहा है। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 118882 रुपये और 18 कैरेट 97338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 885 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी 126004 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 129784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 162591 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 3369 रुपये उछल कर 157856 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 156320 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 12119 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से 4870 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 178100 से 20244 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 881 रुपये महंगा होकर 125499 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 129263 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 811 रुपये उछल कर 115420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 118882 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 664 रुपये की तेजी के साथ 94503 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 97338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 517 रुपये चढ़ा है। आज यह 73712 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 75923 रुपये पर है।

इस साल सोना 50264 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 71839 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

