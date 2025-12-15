Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
gold and silver prices surge sharply experts advise buying on dips
सोने-चांदी में जोरदार उछाल, एक्सपर्ट्स बोले-डिप पर करें खरीदारी

सोने-चांदी में जोरदार उछाल, एक्सपर्ट्स बोले-डिप पर करें खरीदारी

संक्षेप:

Gold Silver Price MCX: MCX पर सोने और चांदी के दामों में शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी देखी गई। सुबह 9:15 बजे, MCX गोल्ड फरवरी वायदा 0.72% की बढ़त के साथ 1,34,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, जबकि MCX सिल्वर मार्च वायदा1.36% की वृद्धि के साथ 1,95,466 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

Dec 15, 2025 10:18 am IST


Gold Silver Price MCX: सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सोमवार, 15 दिसंबर को MCX पर सोने और चांदी के दामों में शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी देखी गई। सुबह लगभग 9:15 बजे, MCX गोल्ड फरवरी वायदा 0.72% की बढ़त के साथ 1,34,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि MCX सिल्वर मार्च वायदा1.36% की वृद्धि के साथ 1,95,466 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

पिछले सत्र में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे थे भाव

शुक्रवार, 12 दिसंबर को, MCX गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स ने लगभग 2,800 रुपये यानी 2.11% की छलांग लगाकर 1,35,263 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई को छुआ, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली के बाद यह 0.82% की बढ़त के साथ 1,33,551 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

इसी तरह, MCX सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले सत्र में 2,700 रुपये यानी 1.3% की तेजी के साथ 2,01,615 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने अब तक के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। हालांकि, इसमें जोरदार मुनाफा वसूली देखी गई और यह 3.33% के नुकसान के साथ 1,92,318 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

क्यों बढ़ रही सोने-चांदी की रफ्तार

सोमवार की सुबह दोनों धातुओं को अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में कमजोरी का समर्थन मिला। डॉलर इंडेक्स 0.10% फिसला, जबकि बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स घटकर 4.18% पर आ गई, जिससे निवेशकों के लिए बिना आय वाली बुलियन (सोना-चांदी) अधिक आकर्षक बन गई।

फेड की दरों में कटौती प्रमुख कारक

10 दिसंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 25 आधार अंकों की ब्याज दर में कटौती के बाद से सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। अमेरिकी फेड की दरों में कटौती की उम्मीदें इस साल सोने और चांदी की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रमुख चालक रही हैं।

इन कारणों से बना रहता है सोने पर दबाव

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, सोने और चांदी ईटीएफ में मजबूत निवेश, बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम, और अमेरिकी टैरिफ के कारण वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिति में अनिश्चितता ने भी इस साल सोने की कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया है।

वर्ष 2024 में शानदार रहा प्रदर्शन

12 दिसंबर तक इस साल घरेलू स्पॉट सोने की कीमतों में लगभग 55,800 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी 73% से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं, स्पॉट चांदी में इस साल लगभग 1,08,000 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 126% की बढ़ोतरी हुई है।

रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा कि सोना 1979 के बाद से अपनी सबसे मजबूत वार्षिक बढ़त की राह पर है, जिसे मजबूत केंद्रीय बैंक खरीद, ईटीएफ में मजबूत निवेश, सेफ-हेवन की मांग और निवेशकों का सॉवरेन बॉन्ड और मुद्राओं से दूरी बनाने ने बढ़ावा दिया है।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

त्रिवेदी का मानना है कि MCX गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स ऊंचे स्तर पर बने रह सकते हैं और 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दैनिक आधार पर अगला प्रतिरोध स्तर है।

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, आज के सत्र में सोने का सपेार्ट $4,300 और $4,274 पर है, जबकि प्रतिरोध $4,355 और $4,400 प्रति ट्रॉय औंस पर है।

चांदी का सपोर्ट $60.60 और $59.10 पर है, जबकि प्रतिरोध $63.50 और $65 प्रति ट्रॉय औंस पर है। MCX पर, सोने का समर्थन 1,32,200 और 1,31,000 रुपये पर है और प्रतिरोध 1,34,800 और 1,35,500 रुपये पर है, जबकि चांदी का सपोर्ट 1,90,000 और 1,87,700 रुपये पर है और प्रतिरोध 1,95,500 और 1,98,000 रुपये पर है।

जैन ने सुझाव दिया कि सोने में 1,33,000 और 1,32,200 रुपये की रेंज के आसपास डिप पर खरीदारी करें, जिसका स्टॉप लॉस 1,31,000 रुपये रखें और लक्ष्य 1,34,800 और 1,35,500 रुपये रखें। चांदी में ताजा लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए कुछ सुधारात्मक गिरावट का इंतजार करें।

मेहता इक्विटीज के वीपी (कमोडिटीज) राहुल कलंत्री के मुताबिक, सोने का समर्थन $4,265 और $4,245 पर है, जबकि प्रतिरोध $4,340 और $4,375 पर है। चांदी का समर्थन $61.70 और $61.25 पर है, जबकि प्रतिरोध $62.65 और $63.15 पर है।

सोने-चांदी के भाव रुपये में बताएं तो कलंत्री ने कहा कि सोने का समर्थन 1,32,850 और 1,32,150 रुपये पर है जबकि प्रतिरोध 1,34,550 और 1,35,270 रुपये पर है। चांदी का समर्थन 1,91,450 और 1,90,780 रुपये पर है, जबकि प्रतिरोध 1,93,810 और 1,94,770 रुपये पर है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।

