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सोने-चांदी के आज के भाव में नरमी, जून में ₹6356 सस्ता हुआ गोल्ड, सिल्वर ₹24915 टूटी

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Rates Today: 22 कैरेट गोल्ड का भाव आज 511 रुपये सस्ता होकर 137496 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है
  • 18 कैरेट गोल्ड के दाम में 418 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है
  • अब 18 कैरेट सोने का भाव 112579 रुपये पर प्रति 10 ग्राम पर आ गया है
सोने-चांदी के आज के भाव में नरमी, जून में ₹6356 सस्ता हुआ गोल्ड, सिल्वर ₹24915 टूटी

Gold Silver Rate Today 17 June: MCX के बाद आज सर्राफा बाजारों में भी सोने-चांदी के रेट में गिरावट है। आज 24 कैरेट गोल्ड के भाव 556 रुपये सस्ता होकर 150107 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। जबकि, चांदी के भाव 744 रुपये टूटकर 248435 रुपये पर पहुंच गए हैं। बता दें जून में अबतक सोने के भाव 6356 रुपये और चांदी के भाव 24915 रुपये गिर चुके हैं।

बता दें IBJA द्वारा जारी आज के इस गोल्ड-सिल्वर के रेट में जीएसटी नहीं जुड़ा है। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 या सवा 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर सवा 12 बजे वाला है।

ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता है सोना

IBJA के ताजा रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 रुपये प्रति 10 ग्राम से 26014 रुपये सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई 385933 रुपये प्रति किलो से 137498 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अगर ईरान युद्ध के दौरान सोने-चांदी के भाव की बात करें तो सोना अबतक 8990 रुपये सस्ता हुआ है और चांदी 19465 रुपये सस्ती हुई है।

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14 से 23 कैरेट तक के गोल्ड के आज के रेट

23 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड तक के रेट में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज 23 कैरेट गोल्ड के रेट में 556 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह 149504 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जबकि, 22 कैरेट गोल्ड का भाव आज 511 रुपये सस्ता होकर 137496 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।

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18 कैरेट गोल्ड के दाम में 418 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। अब 18 कैरेट सोने का भाव 112579 रुपये पर प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सबसे कम रेट वाला गोल्ड यानी 14 कैरेट सोने की बात करें तो यह भी 327 रुपये टूटकर 87811 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

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पीएम के सोना नहीं खरीदने की अपील का क्या हुआ असर

पीएम मोदी ने 10 मई 2026 को एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। तब यह 151078 रुपये पर था और आज तक कुल 971 रुपये टूटकर 150107 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी की बात करें तो यह 255600 रुपये प्रति किलो से अब तक 7165 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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