सोने-चांदी के तेवर हुए नरम, आज इतना गिर गया भाव, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price 2 Dec.: सर्राफा बाजारों में आज मंगलवार 2 दिसंबर को सोने और चांदी के तेवर थोड़े नरम दिख रहे हैं। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 120898 रुपये और 18 कैरेट 98989 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव भी 659 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 128141 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है। जीएसटी समेत इसकी कीमत अब 131985 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

दूसरी ओर चांदी आज बिना 174963 रुपये प्रति किलो के भाव से खुली और जीएसटी समेत 180211 रुपये प्रति किलो पर है। सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 175180 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 128800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज चांदी 217 रुपये नीचे खुली है।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से केवल 2733 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 178100 से अब केवल 3137 रुपये रह गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 656 रुपये सस्ता होकर 127628 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 131456 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 604 रुपये गिरकर 117377 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 120898 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 494 रुपये की गिरावट के साथ 96106 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 98989 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 385 रुपये टूटा है। आज यह 74963 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 77211 रुपये पर है।

इस साल सोना 52401 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 88949 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।