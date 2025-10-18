अचानक 3% गिर गया सोने का भाव, चांदी के दाम में भी बड़ा करेक्शन, समझें वजह
संक्षेप: सोना ₹1,32,294 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक जा चुका है। वहीं, चांदी की बात करें तो इसमें भी भारी गिरावट देखी गई। चांदी की कीमतें 8 प्रतिशत से अधिक गिरकर ₹1,70,415 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹1,53,929 प्रति किलोग्राम पर आ गईं।
पिछले कई हफ्तों की जबरदस्त तेजी के बाद शुक्रवार को सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग के दौरान दोनों कीमती धातुओं में तेज करेक्शन देखा गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफावसूली का परिणाम है। MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव शुक्रवार को करीब 3 प्रतिशत टूटकर ₹1,25,957 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बता दें कि सोना ₹1,32,294 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक जा चुका है। वहीं, चांदी की बात करें तो इसमें भी भारी गिरावट देखी गई। चांदी की कीमतें 8 प्रतिशत से अधिक गिरकर ₹1,70,415 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹1,53,929 प्रति किलोग्राम पर आ गईं।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने बताया- यह गिरावट एक टेक्टिकल रिट्रीट यानी जरूरी रणनीतिक विराम है। यह शॉर्टटर्म सेंटीमेंट में बदलाव और स्वाभाविक मुनाफावसूली का नतीजा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों ने भी इस करेक्शन में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप ने चीन पर ऊंचे टैरिफ लगाने के अपने पहले के रुख में नरमी दिखाई है, जिससे वैश्विक तनाव कुछ हद तक कम हुआ। बग्गा ने कहा कि लंबे समय में सोने और चांदी का रुझान अब भी बेहद मजबूत है। बग्गा के मुताबिक चांदी की संभावनाएं सोने से भी ज्यादा हैं, क्योंकि यह न केवल कीमती धातु है बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी इसकी बड़ी मांग है।
नौ हफ्तों की सबसे बड़ी तेजी
वहीं केडिया कमोडिटीज के संस्थापक और निदेशक अजय केडिया ने भी माना कि यह गिरावट अपेक्षित थी। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में हमने जिस तेज रैली को देखा था, वह एकतरफा थी। यह नौ हफ्तों की सबसे बड़ी तेजी थी और तकनीकी तौर पर बाजार ओवरबॉट हो गया था। ऐसे में करेक्शन जरूरी था। केडिया ने बताया कि अमेरिका-चीन के बीच प्रस्तावित वार्ता और रूस-अमेरिका के बीच शांति वार्ता ने भी बाजार में शॉर्ट-टर्म राहत का माहौल बनाया, जिससे निवेशकों ने मुनाफा बुक किया।
हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यह गिरावट किसी लॉन्ग टर्म गिरावट की शुरुआत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह आठ हफ्तों में पहली बड़ी गिरावट है। अगले हफ्ते का ट्रेडिंग सत्र अहम रहेगा। केडिया ने सलाह दी कि धनतेरस जैसे मौकों पर लोग पारंपरिक रूप से सोना-चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन निवेश के लिहाज से फिलहाल बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। उन्होंने कहाचांदी एक दिन में 8 प्रतिशत गिर सकती है, लेकिन इस साल यह दोगुनी भी हुई है, इसलिए करेक्शन अभी और जारी रह सकता है।