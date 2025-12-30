Hindustan Hindi News
सोने-चांदी के भाव आसमान से गिरे, Silver ₹3973 टूटी, ₹2419 सस्ता हुआ Gold

संक्षेप:

जीएसटी समेत चांदी अब 238411 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 138392 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सोना 29 दिसंबर के ऑल टाइम हाई 138181 से 3799 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी 243483 से 11971 रुपये टूटी है।

Dec 30, 2025 12:33 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 30 Dec.: सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के दाम आज आसमान से गिर पड़े हैं। आज चांदी के भाव 3973 रुपये टूटकर 231467 रुपये प्रति किलो पर आ गए। जबकि, सोने के भाव में 2419 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। जीएसटी समेत चांदी अब 238411 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 138392 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सोना 29 दिसंबर के ऑल टाइम हाई 138181 से 3799 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी 243483 से 11971 रुपये टूटी है।

सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 243483 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम पर खुली और 235440 पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 138161 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और 136781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज बिना जीएसटी सोना 134372 रुपये पर खुला।

इस साल चांदी 145450 रुपये उछली

इस साल अबतक सोना 58622 रुपये उछल चुका है। जबकि, चांदी 145450 रुपये उछल चुकी है। दिसंबर में अब तक चांदी 71081 रुपये और सोना 10190 रुपये महंगा हो चुका है। वह भी तब जब सोमवार को दोनों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 2407 रुपये टूटकर 13326 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 137840 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 2215 रुपये गिरकर 123076 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 126768 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 1814 रुपये की गिरावट के साथ 100772 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 103795 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 1415 रुपये टूटा है। आज यह 78602 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 80960 रुपये पर है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
