7वें आसमान से गिरे सोने-चांदी के दाम, चेक करें आज कितने फिसले भाव

Gold Silver Price 3 October: सोने-चांदी की की कीमतें आज सातवें आसमान से फिसल गई हैं। आज सोना 499 रुपये सस्ता हो गया है जबकि, चांदी में 110 रुपये की मामूली कमी दर्ज की गई है। सोने का भाव जीएसटी समेत अब 1120337 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 149360 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

Gold Silver Price 3 October: सोने-चांदी की की कीमतें आज सातवें आसमान से फिसल गई हैं। आज 3 अक्टूबर को सोना 499 रुपये सस्ता हो गया है जबकि, चांदी के भाव में 110 रुपये की मामूली कमी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 1120337 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 149360 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

आइबीजेए के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 116833 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि, सोमवार को यह बिना जीएसटी 117322 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 145120 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज चांदी बिना जीएसटी 145010 रुपये प्रति किलो के रेट से खुला। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कुल 33 दिनों में सोना में सोना 14445 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 27438 रुपये का उछाल आया। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 497 रुपये सस्ता होकर 116365 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 119855 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 457 रुपये गिरकर 106793 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 110229 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड 374 रुपये की गिरावट के साथ 87625 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 90253 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड 292 रुपये सस्ता होकर आज 68347 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 70397 रुपये पर पहुंच गया है।