सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, Silver 3500 रुपये और Gold 861 रुपये हुआ सस्ता

संक्षेप: 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 789 रुपये गिरकर 109843 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 113138 रुपये है। 18 कैरेट गोल्ड 646 रुपये की गिरावट के साथ 90835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 92435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

Tue, 4 Nov 2025 12:36 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 4 Nov.: शादियों के सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी के भाव गिर गए हैं। आज यानी मंगलवार 4 नवंबर को सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। डॉलर के मजबूत होने से 24 कैरेट सोने का भाव 861 रुपये सस्ता होकर 119916 रुपये पर आ गया है। अब जीएसटी समेत 123513 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 150174 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 3500 रुपये टूटकर 145800 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 10857 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 23300 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 857 रुपये सस्ता होकर 119436 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 123019 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 789 रुपये गिरकर 109843 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 113138 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड का भाव

18 कैरेट गोल्ड 646 रुपये की गिरावट के साथ 90835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 92435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

इस साल सोना 44176 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 59783 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

