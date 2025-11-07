Hindustan Hindi News
सोना-चांदी के गिरे भाव, देखें 14 से 24 कैरेट Gold के लेटेस्ट रेट्स

संक्षेप: Gold Silver Price 7 Nov.: अब सोने का भाव जीएसटी समेत 123837 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 152450 रुपये प्रति किलो पर है।सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 10643 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 30090 रुपये गिर चुके हैं।

Fri, 7 Nov 2025 12:31 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 7 Nov.: शादियों के सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। आज यानी शुक्रवार 7 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 439 रुपये सस्ता होकर 120231 रुपये पर आ गया है। अब सोने का भाव जीएसटी समेत 123837 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 152450 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 232 रुपये गिरकर 148010 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 10643 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 30090 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 437 रुपये सस्ता होकर 119750 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 123342 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 402 रुपये गिरकर 110132 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 113435 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड की कीमत

18 कैरेट गोल्ड 330 रुपये की गिरावट के साथ 90173 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 92878 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

14 कैरेट गोल्ड की कीमत

14 कैरेट गोल्ड 257 रुपये की गिरावट के साथ 70335 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 72445 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

इस साल सोना 44491 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 61993 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

