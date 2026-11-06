धनतेरस पर सोना-चांदी के गिरे भाव, ₹1.42 लाख पर आया गोल्ड, सिल्वर ₹1.85 लाख के नीचे
मुख्य बातें
- Gold Silver Price on Dhanteras: MCX में सोना 1.18% यानी 1220 रुपये गिरकर ₹1,42,750 प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि MCX सिल्वर फ्यूचर्स करीब 1.54% गिरकर सुबह ₹1,84,650 प्रति किलो पर थी
- इसमें किलो पीछे 2251 रुपये की गिरावट आई है
अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के बाद कीमती धातुओं में हाल की उठापटक के बाद शुक्रवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी के दाम थोड़ा नीचे आए। घरेलू कमोडिटी मार्केट MCX में सोना 1.18% यानी 1220 रुपये गिरकर ₹1,42,750 प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि MCX सिल्वर करीब 1.54% गिरकर सुबह करीब 9:17 बजे ₹1,84,650 प्रति किलो पर थी। इसमें किलो पीछे 2251 रुपये की गिरावट आई है।
दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत दो हफ्ते से ज्यादा के हाई पर पहुंच गई। स्पॉट गोल्ड 1% बढ़कर 4,100.27 डॉलर प्रति औंस पर था। इसने सेशन में 4,146.63 डॉलर प्रति औंस का हाई छुआ। यह आखिरी बार 20 अक्टूबर को देखा गया था। इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम में तेजी की वजह यह रही कि कच्चे तेल के दाम कम होने से महंगाई की चिंता घटी, जिससे डॉलर और ट्रेजरी यील्ड कमजोर पड़े। निवेशक अब अमेरिकी पेरोल्स डेटा का इंतजार कर रहे हैं, जिससे ब्याज दर नीति पर संकेत मिल सकते हैं।
सर्राफा मार्केट में क्या है हाल
जहां तक सर्राफा मार्केट की बात है तो सोना अलग-अलग शुद्धता में मिलता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है और 22 कैरेट सोना ज्यादा टिकाऊ होने की वजह से आमतौर पर गहने बनाने में इस्तेमाल होता है। सिल्वर 999 यानी 99.9% शुद्ध चांदी, चांदी का हाई-प्योरिटी रूप है, जो आमतौर पर निवेश के लिए, जैसे चांदी की बार और सिक्कों में इस्तेमाल होता है।
6 नवंबर को भारत के बड़े शहरों में सोना-चांदी के लेटेस्ट रेट
दिल्ली में सोने-चांदी के दाम
24 कैरेट गोल्ड: ₹142,250 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹130,396 प्रति 10 ग्राम
चांदी 999 फाइन: ₹183,990 प्रति किलो
मुंबई में सोने-चांदी के दाम
24 कैरेट गोल्ड: ₹142,490 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹130,616 प्रति 10 ग्राम
चांदी 999 फाइन: ₹184,310 प्रति किलो
बेंगलुरु में सोने-चांदी के दाम
24 कैरेट गोल्ड: ₹142,610 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹130,726 प्रति 10 ग्राम
चांदी 999 फाइन: ₹184,460 प्रति किलो
कोलकाता में सोने-चांदी के दाम
24 कैरेट गोल्ड: ₹142,250 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: ₹130,396 प्रति 10 ग्राम
चांदी 999 फाइन: ₹184,200 प्रति किलो
हैदराबाद में सोने-चांदी के दाम
24 कैरेट गोल्ड: ₹142,660 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹130,773 प्रति 10 ग्राम
चांदी 999 फाइन: ₹184,740 प्रति किलो
चेन्नई में सोने-चांदी के दाम
24 कैरेट सोना: ₹142,850 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹130,946 प्रति 10 ग्राम
चांदी 999 फाइन: ₹184,980 प्रति किलो
नोट: सोने-चांदी के भाव में जीएसटी नहीं जुड़ा है। यह एक संभावित रेट है। इसमें लोकल टैक्स, वेस्टेज चार्ज और मेकिंग चार्ज लगने के बाद रेट बढ़ जाएगा
इनपुट: ब्लूमबर्ग
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें