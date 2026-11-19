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Gold-Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथे कारोबारी दिन दोनों कीमती धातुओं के भाव में कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि, गुरुवार को चांदी की कीमतों में हल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन सोना अब भी दबाव में बना हुआ है। आखिर सोने-चांदी के दाम लगातार क्यों गिर रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट देखने को मिलेगी या फिर बाजार में रिकवरी आएगी? आइए जानते हैं।

MCX पर सोने और चांदी का लेटेस्ट भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना गुरुवार सुबह 11:30 बजे करीब 0.15 फीसदी गिरकर 1,29,625 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी के दिसंबर वायदा भाव में 0.79 फीसदी की तेजी आई और यह 1,62,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। बता दें कि सोने और चांदी के वायदा भाव से मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से है, जिनमें भविष्य में इन धातुओं की खरीद-बिक्री तय कीमत पर की जाती है।

क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम? सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है। साल 2026 की शुरुआत में सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब बाजार में लगातार बिकवाली हो रही है। इसके चलते नवंबर में दोनों धातुओं के भाव एक साल से भी ज्यादा समय के निचले स्तर के करीब पहुंच गए हैं। जानकारों के मुताबिक, अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहने के बाद निवेशकों को लग रहा है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर सकता है। अक्टूबर में अमेरिका का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) 0.4 फीसदी बढ़ा था। इसके बाद दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना करीब 90 फीसदी तक पहुंच गई।

अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड का भी असर अमेरिकी डॉलर में मजबूती और बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सीधा असर सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद रहती है, तो निवेशकों का रुझान सोने जैसी धातुओं से हटकर दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ बढ़ जाता है। इससे सोने-चांदी की मांग और कीमतों पर दबाव बनता है। PL कैपिटल के हेड ऑफ कमोडिटीज आशीष राजोदिया के मुताबिक, डॉलर इंडेक्स बढ़कर करीब 103.4 पर पहुंच गया है, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं, अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी करीब 5.15 फीसदी तक पहुंच गई है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयानों से भी ब्याज दरें बढ़ने की आशंका मजबूत हुई है।