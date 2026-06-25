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सोने-चांदी के भाव धड़ाम, 4000 डॉलर के नीचे आया गोल्ड, 3 साल की तेजी का अंत

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • इंटरनेशनल मार्केट में बुधवार को सोने के दाम 3.8% तक टूटकर 3,960 डॉलर प्रति औंस से भी नीचे चला गया
  • वहीं चांदी भी दिसंबर के बाद पहली बार 60 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गई
सोने-चांदी के भाव धड़ाम, 4000 डॉलर के नीचे आया गोल्ड, 3 साल की तेजी का अंत

Gold Price Crash: सोने की कीमत नवंबर के बाद पहली बार 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे आ गई है। वहीं, भारत के सर्राफा बाजारों में बुधवार को 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 142178 रुपये रह गई और चांदी 222035 रुपये किलो पर सिमट गई। दूसरी ओर एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 141100 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 212697 किलो पर बंद हुई थी।

इंटरनेशनल मार्केट में बुधवार को सोने के दाम 3.8% तक टूटकर 3,960 डॉलर प्रति औंस से भी नीचे चला गया। न्यूयॉर्क में बुधवार शाम 4:17 बजे तक स्पॉट गोल्ड 3.0% गिरकर 3,992.44 डॉलर प्रति औंस पर था। जबकि, चांदी 6.9% गिरकर 57.31 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अमेरिकी डॉलर में इस हफ्ते लगभग 1% की मजबूती आई है, जिससे डॉलर में तय होने वाली कीमती धातुएं दूसरी मुद्राओं के खरीदारों के लिए महंगी हो गई हैं।

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के दाम

तीन साल का शानदार प्रदर्शन और फिर गिरावट: पिछले तीन सालों में सोने ने हर साल दोहरे अंकों में रिटर्न दिया था और इसकी कीमत दोगुने से अधिक हो गई थी। केंद्रीय बैंकों, मनी मैनेजरों और खुदरा निवेशकों सभी ने इस तेजी में हिस्सा लिया था।

जनवरी के अंत में यह तेजी रुक गई, जब सोना 5,600 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गया था। जून तक यह अपने पिछले हाई से 20% से अधिक नीचे गिर गया, जिसे आमतौर पर मंदी की शुरुआत माना जाता है।

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फेडरल रिजर्व की नीति का असर: डीडब्ल्यूएस ग्रुप के कमोडिटी प्रमुख दारवेई कुंग के अनुसार, सोने की कीमतें अमेरिका में ब्याज दर बढ़ोतरी की उम्मीदों के साथ चल रही हैं। फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वार्श के मुद्रास्फीति पर फोकस ने केंद्रीय बैंक के और अधिक कड़े रुख अपनाने की संभावनाओं को मजबूत किया है। इससे डॉलर को बढ़ावा मिला है, जो सोने के लिए एक बाधा बन गया है। ट्रेंड-फॉलो करने वाले फंडों की लगातार नकारात्मक स्थिति ने बुधवार को सोने की गिरावट को और तेज किया।

अमेरिका-ईरान युद्ध ने बढ़ाई मुश्किलें: सोने के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में अमेरिका-ईरान युद्ध का छिड़ना शामिल है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है और ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना बढ़ा दी है। इससे सोना ट्रेजरी बॉन्ड जैसी यील्ड देने वाली संपत्तियों की तुलना में कम आकर्षक हो गया है।

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बैंकों ने घटाए सोने के दाम के अनुमान: पिछले हफ्ते कई बड़े बैंकों ने सोने के अपने पूर्वानुमान घटा दिए हैं। हालांकि संशोधित लक्ष्य मौजूदा स्तरों से कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत देते हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक पहले की तुलना में कम आशावादी हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपने पूर्वानुमान से 500 डॉलर काट दिए हैं और अब उसे साल के अंत तक सोना 4,900 डॉलर प्रति औंस पर रहने की उम्मीद है। वहीं डॉयचे बैंक ने अपनी चौथी तिमाही की कीमत का अनुमान 17% घटा दिया है।

ईटीएफ से लगातार बिकवाली: सोने से जुड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) से लगातार बिकवाली हो रही है, जो दर्शाता है कि धातु के लिए सामान्य समर्थन "विशेष रूप से अनुपस्थित" है। डॉयचे बैंक ने अपने नोट में यह बात कही। चीन में, न्यूयॉर्क के कोमेक्स कीमतों की तुलना में सोने की ऑनशोर डिस्काउंट बताती है कि आयात बाजार के लिए समर्थन नहीं होगा।

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केंद्रीय बैंकों की खरीदारी बनी उम्मीद

सोने के लिए एक राहत की बात यह है कि केंद्रीय बैंकों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। मौद्रिक संस्थानों ने पहली तिमाही में पिछले एक साल के मुकाबले सबसे तेज गति से अपने रिजर्व में बढ़ोतरी की है, और सर्वे डेटा बताता है कि वे और अधिक खरीदारी करना चाहते हैं। डीडब्ल्यूएस के कुंग को केंद्रीय बैंकों से सोने की खरीदारी के लिए एक मजबूत साल की उम्मीद है। कई केंद्रीय बैंक, विशेष रूप से चीन और रूस जैसे देशों में, अपने रिजर्व परिसंपत्तियों में विविधता लाने की आवश्यकता देख रहे हैं।

इनपुट: ब्लूमबर्ग

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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