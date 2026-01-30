Hindustan Hindi News
बड़ी गिरावट के बाद सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी, क्या खरीदारी का है सही मौका?

संक्षेप:

Gold Silver Rate: सोने की कीमतों ने लगभग दो हफ्ते में पहली गिरावट के बाद फिर से बढ़त हासिल की है। अंतराष्ट्रीय मार्केट में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सोने में 1.4% तक की बढ़त देखी गई।

Jan 30, 2026 08:44 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Rate: सोने की कीमतों ने लगभग दो हफ्ते में पहली गिरावट के बाद फिर से बढ़त हासिल की है। अंतराष्ट्रीय मार्केट में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सोने में 1.4% तक की बढ़त देखी गई। इससे पिछले सत्र में भारी उतार-चढ़ाव हुआ था। यह $5,595.47 के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 5.7% गिर गया था, हालांकि सत्र का अंत मामूली गिरावट पर हुआ। वहीं, चांदी की कीमत 2.4% बढ़कर $118.43 प्रति औंस पर पहुंच गई। सिंगापुर में सुबह 8:10 बजे तक सोना 1.3% चढ़कर $5,447.18 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

भू-राजनीतिक तनाव प्रमुख कारक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी है, साथ ही क्यूबा को तेल देने वाले किसी भी देश पर टैरिफ लगाने की बात कही है। यूरोपीय देशों, कनाडा और दक्षिण कोरिया जैसे लंबे समय से सहयोगी देशों को टैरिफ की धमकी से भी तनाव बना हुआ है।

ट्रंप ने कहा कि वह फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के नाम की घोषणा शुक्रवार को करेंगे, और उम्मीद जताई कि केंद्रीय बैंक का नया नेतृत्व ब्याज दरें कम करेगा। एक और रियायती केंद्रीय बैंक और कम ब्याज दर के माहौल की उम्मीदों ने सोने को सपेार्ट दिया है, क्योंकि यह कोई ब्याज नहीं देता।

दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ताओं में से एक, चीन में बढ़ी हुई मांग ने भी कीमतों को सपेार्ट दिया है। कीमतों के रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद, स्थानीय प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय मानकों से ऊपर पहुंच गए हैं। चीनी निवेशकों की धातुओं में सट्टेबाजी रुचि ने तांबे की कीमतों में भी उछाल ला दिया है। अमेरिकी मुद्रा का गेज, ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स शुक्रवार को 0.1% गिरा और सप्ताह के दौरान 1.3% नीचे रहा। प्लेटिनम और पैलेडियम की कीमतों में भी बढ़त दर्ज की गई।

क्या खरीदारी का है सही मौका?

यूबीएस ने सोने की कीमत के पूर्वानुमान को वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए $6,200 तक बढ़ा दिया है, जबकि 2026 के अंत तक कीमतों के $5,900 तक आराम करने की उम्मीद है।

मेहता इक्विटीज के राहुल कलंत्री के अनुसार, सोने की दर का सपेार्ट $5340 और $5220 पर है, जबकि रेजिस्टेंट $5525 और $5600 पर है। चांदी का सपोर्ट $112.10 और $108.75 पर है, जबकि रेजिस्टेंट $118.15 और $122.00 पर है। एमसीएक्स पर, सोने की कीमत का सपोर्ट 1,63,050 और 1,60,310 रुपये पर है, जबकि रेजिस्टेंट 1,70,850 और 1,73,950 रुपये पर है। चांदी की कीमत का सपोर्ट 3,80,810 और 3,74,170 रुपये पर है, जबकि रेजिस्टेंट 3,91,810 और 3,98,470 रुपये पर है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
