सोना-चांदी ने फिर बनाए रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय हलचल से मिली उड़ान

Gold Silver Price Today: आज सोने और चांदी की कीमतों में एक फीसदी से अधिक की तेज उछाल देखी गई और मंगलवार (23 दिसंबर) की सुबह ये दोनों ही धातुएं अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। एमसीएक्स पर फरवरी फ्यूचर्स सोना 1.1% चढ़कर 10 ग्राम पर 1,38,300 रुपये के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया।

एमसीएक्स सिल्वर 1.7% उछलकर प्रति किलो 2,16,596 रुपये के रिकॉर्ड शिखर पर आ गई। सुबह लगभग 9:10 बजे, एमसीएक्स सोना 1.06% की बढ़त के साथ 1,38,191 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि एमसीएक्स चांदी 1.40% की वृद्धि के साथ 2,15,860 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी।

वैश्विक कारणों से मिली रफ्तार सोने और चांदी की कीमतों में यह तेज उछाल विश्व बाजार में मिले सकारात्मक संकेतों के चलते हुई। दुनियाभर में बढ़ते तनाव, अमेरिका में ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद तथा सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के बीच सोना और चांदी ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई ऊंचाइयों को छू लिया है। मौजूदा तेजी से दोनों कीमती धातुएं 1979 के बाद के सबसे मजबूत वार्षिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रही हैं।अमेरिका-वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव और डॉलर इंडेक्स में गिरावट ने कीमती धातुओं में इस तेजी को बढ़ावा दिया।