Gold और Silver ETF आज 4% तक लुढ़का, क्या निवेश करने का यह है सही मौका?
Nippon India ETF Gold BeES, ICICI Prudential Gold ETF और एक्सिस गोल्ड ईटीएफ में आज करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। निप्पन ईटीएफ गोल्ड BeEs 0.92 प्रतिशत की गिरावट के बाद 118.19 रुपये के स्तर पर आ गया।
Gold Silver ETF Falls: 27 मार्च यानी आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के दबाव की वजह से सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स 4 प्रतिशत लुढ़क तक गया। जबकि वायदा कीमतें स्थिर थी। ग्रो सिल्वर ईटीएफ 4.40 प्रतिशत की गिरावट के बाद 21.83 रुपये के स्तर पर आ गया। एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ का रेट 4 प्रतिशत की गिरावट के बाद 212.76 रुपये के स्तर पर आ गया। डीएसपी सिल्वर ईटीएफ आज दोपहर 1 बजे के करीब 3.96 प्रतिशत की गिरावट के बाद 214.25, कोटक सिल्वर ईटीएफ 3.75 प्रतिशत की गिरावट के बाद 21.58 रुपये और Edelweiss Silver ETF में 3.66 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। जिसके बाद यह 222.51 रुपये के स्तर तक आ गया। बता दें, मौजूदा गिरावट दिखा रहा है कि इस समय प्रॉफिट बुकिंग और ईटीएफ में प्राइस एडजस्टमेंट चल रहा है। उतार और चढ़ाव वाले सत्रों में ऐसा देखने को मिलता रहता है।
गोल्ड ईटीएफ भी गिरावट
Nippon India ETF Gold BeES, ICICI Prudential Gold ETF और एक्सिस गोल्ड ईटीएफ में आज करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। निप्पन ईटीएफ गोल्ड BeEs 0.92 प्रतिशत की गिरावट के बाद 118.19 रुपये के स्तर पर आ गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ 1.04 प्रतिशत की गिरावट के बाद 122.21 रुपये और एक्सिस गोल्ड ईटीएफ का रेट 1.05 प्रतिशत की गिरावट के बाद 188.90 रुपये पर आ गया। वहीं, एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स हरे निशान पर कारोबार कर रहा था।
MCX पर गोल्ड की कीमतों में तेजी
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। गोल्ड का दाम MCX पर 1.97 प्रतिशत या फिर 2806 रुपये की तेजी के साथ यह आज दोपहर में 1.43 लाख रुपये था। एमसीएक्स पर गोल्ड का इंट्रा-डे हाई 1.46 लाख रुपये है।
क्या कहना है एक्सपर्ट्स का?
ईरान युद्ध को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि बढ़ते तनाव की वजह से महंगाई में इजाफा हो सकता है। वहीं, अमेरिकी बाजार में धीमापन देखा जा सकता है। जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन ब्याज दरों में इजाफा होने की स्थिति में एक बार फिर गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। ETF में उतार और चढ़ाव के पीछे की कई वजहें होती हैं। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर ईटीएफ में निवेश करने या बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।