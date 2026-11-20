गोल्ड और सिल्वर ETF का बुरा हाल, 7.5% तक लुढ़के, सोने में बड़ी गिरावट
मुख्य बातें
- गोल्ड और सिल्वर ETF शुक्रवार को 7.5 पर्सेंट तक लुढ़क गए हैं
- 29 जनवरी 2026 के हाई लेवल से सिल्वर ईटीएफ में 56% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है
गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में तेज गिरावट आई है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ शुक्रवार को 7.5 पर्सेंट तक लुढ़क गए हैं। ग्लोबल मार्केट में बुलियन प्राइसेज धड़ाम होने के बाद गोल्ड और सिल्वर ETF में यह गिरावट देखने को मिली है। उम्मीद की जा रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी कर सकता है, इसी वजह से बुलियन प्राइसेज पर प्रेशर देखने को मिला है। सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 7.5 पर्सेंट तक की गिरावट आई है। वहीं, गोल्ड ETF 5 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। गोल्ड के दाम एक साल से ज्यादा के निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं।
सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का हाल
निप्पॉन इंडिया सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF), सबसे ज्यादा गिरावट वाले ईटीएफ में है। निप्पॉन इंडिया सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 7.5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 141.39 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं, एसबीआई सिल्वर ETF 7.39 पर्सेंट की गिरावट के साथ 145.15 रुपये पर जा पहुंचा है। टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 7.32 पर्सेंट लुढ़क गया है और 14.44 रुपये पर पहुंच गया है। ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ में 7.29 पर्सेंट की गिरावट आई है और यह 147.57 रुपये पर जा पहुंचा है।
गोल्ड ETF में भी तेज गिरावट
गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में भी बिकवाली का तेज दबाव देखने को मिला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ 5.69 पर्सेंट टूटकर 103.86 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड BeES में 5.59 पर्सेंट की गिरावट आई है और यह 100.36 रुपये पर जा पहुंचा है। टाटा गोल्ड ईटीएफ 5.43 पर्सेंट लुढ़ककर 11.85 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में 5.4 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है और यह 103.4 रुपये पर पहुंच गया है।
जनवरी के हाई लेवल से 56% से ज्यादा टूट गया सिल्वर ETF
सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में तेज करेक्शन देखने को मिला है। 29 जनवरी 2026 के अपने हाई लेवल से सिल्वर ईटीएफ 56 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गया है। ऐसे में वो निवेशक तगड़े नुकसान में हैं, जिन्होंने हाई लेवल पर एंट्री की थी। चांदी की कीमतों में तेज रैली के बाद यह गिरावट देखने को मिली है। ACE MF के डेटा के मुताबिक 29 जनवरी 2026 से लेकर 19 नवंबर 2026 तक सिल्वर ईटीएफ में एवरेज 56.47 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। इस टाइम पीरियड के दौरान करीब 17 सिल्वर ईटीएफ थे। 17 सिल्वर ईटीएफ में से टाटा सिल्वर ETF में सबसे ज्यादा 56.77 पर्सेंट की गिरावट आई। इस अवधि के दौरान डीएसपी सिल्वर ईटीएफ में 56.76 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली। 29 जनवरी 2026 से लेकर 19 नवंबर तक निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ में 56.5 पर्सेंट की गिरावट आई है। जेरोधा CASE सिल्वर ईटीएफ में करीब 55.60 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है।
मार्च के बाद से गोल्ड में बड़ी गिरावट
गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइसेज में शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट आई है। गोल्ड के प्राइसेज मार्च के बाद से सबसे तेज सप्ताहिक गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) से जुड़े स्टॉक्स में तेज गिरावट और यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से सख्त रुख के संकेत से बुलियन में बिकवाली का तेज दबाव देखने को मिला है। सिंगापुर में स्पॉट गोल्ड 2.3 पर्सेंट की गिरावट के साथ 3543.19 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। इससे पहले के सेशन में गोल्ड में 2.4 पर्सेंट की गिरावट आई थी। गोल्ड इस हफ्ते करीब 9 पर्सेंट टूटने की राह पर है। चांदी में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। सिल्वर 2.3 पर्सेंट गिरकर 41.98 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। पिछले सेशन में चांदी में करीब 5 पर्सेंट की गिरावट आई। हफ्ते के दौरान चांदी करीब 14 पर्सेंट टूट गई है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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