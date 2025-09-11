सोने-चांदी के ईटीएफ ने भी 44% तक मुनाफा कराया, निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी

Gold-Silver: गोल्ड ईटीएफ ने इस साल 40.10% का औसत और अधिकतम 41.07 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, चांदी, सोने से आगे रही। सिल्वर ईटीएफ ने इस साल अभी तक औसतन लगभग 42.67% रिटर्न दिया है और अधिकतम 43.57% तक का रिटर्न दिया है।

Gold-Silver: सोने और चांदी के दाम नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और उन्हें इस साल अब तक 44 प्रतिशत का मुनाफा इनमें कमाया है। बता दें राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सोने की कीमत बुधवार 250 रुपये बढ़कर 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। हालांकि, चांदी 300 रुपये टूटकर रिकॉर्ड स्तर से से नीचे आ गई। मंगलवार को सोना 5,080 रुपये की तेजी के साथ 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

आंकड़ों के अनुसार, गोल्ड ईटीएफ ने इस साल 40.10% का औसत और अधिकतम 41.07 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, चांदी, सोने से आगे रही। सिल्वर ईटीएफ ने इस साल अभी तक औसतन लगभग 42.67% रिटर्न दिया है और अधिकतम 43.57% तक का रिटर्न दिया है। इस समय बाजार में 16 गोल्ड और 21 सिल्वर ईटीएफ मौजूद हैं, जिन पर निवेशक दांव लगा रहे हैं।

बढ़ रहा निवेश : देश में सोने-चांदी के ईटीएफ के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। गोल्ड ईटीएफ में जून 2025 में ₹2,000 करोड़ और जुलाई में 1,256 करोड़ का निवेश आया। वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता की आशंका से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने-चांदी पर मोटी रकम लगा रहे हैं।

इसलिए बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी

इसका मुख्य कारण है सोने और चांदी के भौतिक रूप की लगातार महंगी होती कीमतें, जो आम निवेशकों के दायरे से धीरे-धीरे बाहर निकल रही है। वहीं, ईटीएफ छोटे निवेशकों को निवेश का मौका देते हैं, क्योंकि यहां सोने-चांदी की डिजिटल इकाई मिलती है। जहां एक ग्राम सोने को खरीदने के लिए निवेशकों को करीब 12 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वहीं डिजिटल गोल्ड में मात्र एक हजार रुपये का भी निवेश किया जा सकता है। शेयर बाजार की तर्ज पर इसकी खरीद-ब्रिक्री होती है।

त्योहारी सीजन में कारोबार मंदा पड़ने की आशंका

सोने की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से व्यापारियों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। उनका कहना है कि सोने के दाम अगर कम नहीं हुए तो नवरात्र से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन में इस बार कारोबार मंदा रह सकता है।

कूचा महाजनी की ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल ने बताया कि एक साल में सोने के दाम तकरीबन 40 फीसदी बढ़ चुके हैं। बढ़ती कीमतों की वजह से सोना अब आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। उनका कहना है कि बीते साल भी त्योहारी सीजन में बिक्री घटी थी, इस साल और गिरावट आने की आशंका है।