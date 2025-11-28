Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold and silver continue their upward trend, with gold crossing rs 130,000 and silver nearing rs 170000
सोने-चांदी की उड़ान जारी, गोल्ड ₹130000 के पार और सिल्वर ₹170000 के करीब

सोने-चांदी की उड़ान जारी, गोल्ड ₹130000 के पार और सिल्वर ₹170000 के करीब

संक्षेप:

Gold Silver Price 28 Nov.: अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 130465 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 169214 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 164286 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 119506 रुपये पर पहुंच गया है। 

Fri, 28 Nov 2025 01:13 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Silver Price 28 Nov.: सर्राफा बाजारों में आज शुक्रवार 28 नवंबर को सोने और चांदी के भाव गरम हैं। एक झटके में चांदी 1619 रुपये उछल गई और सोना 609 रुपये महंगा हो गया। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 119506 रुपये और 18 कैरेट 97850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव भी 609 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी 126666 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एमसीएक्स पर सोने-चांदी के भाव

वहीं, एमसीएक्स पर फरवरी की एक्सपायरी के लिए सोने का भाव 647 रुपये यानी 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,28,314 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह इंट्राडे हाई 1,28,450 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 1,485 रुपये यानी 0.89 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,67,472 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार चौथी मासिक वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे निवेशकों की यह उम्मीद बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती करेगा।

सर्राफा बाजारों में भाव

अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 130465 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 169214 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 164286 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 162667 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 126057 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से 4208 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 178100 से 13814 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 607 रुपये महंगा होकर 126159 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 129943 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 558 रुपये चढ़कर 116026 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 119506 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 458 रुपये की तेजी के साथ 95000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 97850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 357 रुपये टूटा है। आज यह 74100 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 76323 रुपये पर है।

इस साल सोना 50926 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 78269 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold Silver Rate Today Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।