IPO बंद होने से पहले 123 गुना हुआ सब्सक्राइब, GMP में भी तेज उछाल, निवेशक गदगद

Goel Construction IPO: बाजार के उतार और चढ़ाव के बीच गोयल कंस्ट्रक्शन के जीएमपी में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के आईपीओ को 3 दिनों के ओपनिंग के दौरान 123.34 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में यह आईपीओ 88.61 गुना, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में 124.20 गुना और एनआईआई कैटगरी में 224.80 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए यह आईपीओ 2 सितंबर को खुल गया था। निवेशकों के पास 4 सिंतबर तक इस आईपीओ पर दांव लगाने का मौका था। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में 10 सितंबर को प्रस्तावित है।

क्या है प्राइस बैंड? गोयल कंस्ट्रक्शन आईपीओ का प्राइस बैंड 250 रुपये से 263 रुपये है। कंपनी ने 400 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 800 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना था। जिसकी वजह से उनकी मिनिमम इंवेस्टमेंट प्राइस 2,10,400 रुपये हो गई थी।

एंकर निवेशकों से जुटाए 27.93 करोड़ गोयल कंस्ट्रक्शन आईपीओ का साइज 100.15 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 31 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 7 हजार शेयर जारी करेगी। बता दें, कंपनी ने एंकर निवेशकों से 27.93 करोड़ रुपये जुटाए थे। यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 1 सितंबर को ओपन था।

ग्रे मार्केट में बेहतर हुई स्थिति (Goel Construction IPO GMP) इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ कल 52 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। 4 सितंबर की अपेक्षा 5 सितंबर को कंपनी के जीएमपी में 4 रुपये प्रति शेयर का इजाफा हुआ है। हालांकि, इस उछाल के बाद भी यह अबतक से सबसे अधिक जीएमपी 60 रुपये से 8 रुपये कम है।